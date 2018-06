Bisexualita je spíš ženská záležitost, míní Cynthia Nixonová

„Není pochyb o tom, že když se heterosexuálové dívají na lesbičku, je to jistým způsobem vzrušující. Také si myslím, že je mnohem méně mužů bisexuálů. Je to spíš ženská záležitost,“ řekla Nixonová listu The Guardian na otázku, proč se k bisexualitě přihlásilo více hereček než herců.

„Je to velmi zvláštní věc, že když jste filmová hvězda, je hodně z toho o sexu a lidé po vás touží. Pro mě jako bisexuálku je opravdu důležité, že mezi tím být homosexuál a heterosexuál není vždycky nepřekonatelná hranice. Není to jako dvě různé země.“

Nixonová, která si v Sexu ve městě zahrála právničku Mirandu Hobbsovou, přiznala, že pořád od fanoušků dostává dotazy ohledně třetího filmu nebo pokračování seriálu, jehož natáčení skončilo před 11 lety.

„Natáčela jsem v Antverpách a v restauraci mě oslovilo pár žen na dámské jízdě. Chtěly si mě nahrávat a žádaly mě o radu ohledně manželství. Řekla jsem jim, že jsem tady na obědě. Už tak dlouho se neobjevil žádný nový Sex ve městě, ale prostě to pořád zabírá, nechápu, jak to funguje,“ dodala herečka. S postavou Mirandy se podle svých slov dokonale ztotožnila. „Byla bych úplně jako Miranda. Opravdu, v žádném případě nejsem jako ostatní.“