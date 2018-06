Nixonové ze Sexu ve městě porodila snoubenka syna

Max llington Nixon-Marinoni se narodil v pondělí 7. února. Je první společným potomkem Nixonové a Marinoniové, které spolu žijí od roku 2004 a vychovávají čtrnáctiletou Samanthu a osmiletého Charlese, které má Nixonová s bývalým partnerem.

Překvapující novinku sdělil mluvčí herečky až po porodu. Nixonová dokázala zprávu o těhotenství partnerky utajit. "Christine i jejímu dítěti se daří velmi dobře," řekl mluvčí časopisu People.

Čtyřiačtyřicetiletá Nixonová se se svou partnerkou zasnoubila v roce 2009. Svatbu ale musí neustále odkládat, protože v New Yorku, kde se chtějí vzít, není zatím svazek homosexuálů legální.

Představitelky seriálu a filmu Sex ve městě - Sarah Jessica Parkerová, Cynthia Nixonová a Kristin Davisová

Předtím, než poznala Christine, žila představitelka právničky Mirandy ze Sexu ve městě 15 let s Dannym Mozesem, s nímž má dvě děti.

"Žila jsem s mužem celý život a nikdy se nezamilovala do ženy. Ale když se to pak stalo, nezdálo se mi to nijak divné. Jsem prostě žena, která miluje jinou ženu," řekla Nixonová.