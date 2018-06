Cynický Dr. House má přilákat muže, stal se tváří kosmetické firmy

Jennifer Lopezová, Beyoncé či Eva Longoria mají novou posilu. Herec Hugh Laurie se připojil k týmu a stal se tváří kosmetiky L’Oréal Paris. Nebude ovšem propagovat barvy na vlasy a řasenky, ale stal se slavnou tváří kosmetiky pro muže Man Expert.

Hugh Laurie

Laurie se zařadil k sexy hercům Gerardovi Butlerovi a Patricku Dempseymu, kteří kosmetiku propagují už nějaký čas.

"Nejprve jsem myslel, že je to chyba, když mě oslovili, ale L‘Oréal nehledal modely, ale skutečné lidi se silnou osobností, kteří se nebojí tvrdit, že používat pánskou kosmetiku můžou i silní muži," řekl představitel cynického Dr. House.

"Hugh Laurie je dokonalým příkladem moderního muže - opravdový, bezprostřední, silný a ochotný provozovat své vášně naplno," uvedl Cyril Chapup, Global Brand President společnosti L’Oréal Paris.

VIDEO: Hugh Laurie, známý jako Dr. House, vydal hudební album Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Laurie patrně začíná myslet na zadní vrátka a výdělek v podobě honoráře z reklamy mu určitě padne vhod, i když patří mezi nejlépe placené herce.

Nedávno naznačil, že jeho dny v hlavní roli populárního amerického seriálu Dr. House mohou být u konce. Stát se tak může po osmé sérii, která by měla být natočena letos v létě. Do budoucna by totiž chtěl pokračovat v hudební kariéře. V současné době je k dostání jeho bluesová debutová deska s názvem Let Them Talk.