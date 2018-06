Cyndi Lauper si vyšla bez make-upu, svým vzhledem šokovala okolí

Cyndi Lauper se zatím nevyjádřila k tomu, proč je její obličej tak červený. Může to být špatná reakce kůže na nějaký kosmetický přípravek, nebo se prostě připálila na slunci.

Cyndi Lauper bez make-upu

Nejpravděpodobnější vysvětlení je, že jindy velmi bledá zpěvačka použila chemický peeling, který jí podráždil kůži. Ta se po takovém zákroku může loupat a být zarudlá i několik dní.

Ještě před čtyřmi dny se zpěvačka smála do objektivů na akci v New Yorku věnované její třicetileté kariéře. S bezchybnou pletí, domalovaným obočím, rudými rty a umělými vlasy vypadala o dvacet let mladší. Podle deníku Daily Mail letěla do Los Angeles právě na kosmetický zákrok.

Cyndi Lauper v New Yorku

Cyndi Lauper je přitom stejně jako extravagantní zpěvačka Lady Gaga tváří kosmetické značky MAC a bez rudých rtů se na veřejnosti téměř neobjevuje.