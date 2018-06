Cyndi Lauper o své nemoci: Celé tělo jsem měla pokryté šupinami

Cindy Lauper kvůli špatnému stavu pokožky, kterou pokrývají suché odlupující se šupinky, trpěla depresemi. „Není to jen vyrážka. Je to nemoc. Bylo to tak špatné, jsem se cítila jako sloní muž,“ přiznala.

Problémy s pokožkou, která ji svědila, nejdřív připisovala silnému odbarvení vlasů. Myslela si, že kadeřnice použila špatný peroxid a pořídila si šampon k léčbě suché pokožky hlavy. Potíže však nepřestávaly a svědivé skvrnky se začaly objevovat po celém těle.

„Celé tělo bylo pokryté vyrážkami a šupinatou kůží. A pak se to začalo šířit nad krk. Cítila jsem se, jako by mě to požíralo,“ vzpomíná.

Pak se rozhodla vyhledat pomoc lékařů. Ti zjistili, že má lupénku. „Doktor mi řekl: Byla byste ideální případ pro studii, protože je to to nejhorší, co jsem za poslední léta viděl. Pomyslela jsem si: Ach bože, no to je skvělé!“

Zpěvačka začala užívat nové léky na imunitu a používá speciální krémy na předpis a koupelové soli. Musí se vyhýbat alkoholu a potravinám jako například jahody, které by mohly její stav zhoršit.

Chce také pomoct pacientům s tímto chronickým kožním onemocněním a zvýšit povědomí o nemoci a spolupracuje s Národní psoriatickou nadací.