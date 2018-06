Cyklisté jeli do Putimi

Šestnáct nadšenců zdolalo koncem minulého týdne na kolech starých minimálně 60 let trasu z Českých Budějovic do Putimi a zpět. Recesistická akce klubu Podšumavan se uskutečnila už třetím rokem opět v dobových kostýmech. "Jezdíme po vesnických silničkách, sem tam potkáme i koňský potah, a tak si vlastně připomínáme atmosféru minulých let," řekl náčelník klubu Vít Ervín Rezek, který svůj bicykl z roku 1936 koupil za tři sta korun před pěti lety. "Kolo jsem objevil v jednom starém baráku, opravil a jezdím na něm běžně," uvedl.