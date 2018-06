Cyklista Cavendish se stal otcem, jeho přítelkyně porodila dceru

"Obě jsou v pořádku. Jsem na holky hrdý. Je to nejšťastnější den v mém životě," uvedl nejlepší spurtér posledních let na Twitteru.

Jeho partnerka dříve prozradila, že dítě počali během Tour de France, kde šestadvacetiletý cyklista vyhrál pět etap a získal zelený trikot pro vítěze bodovací soutěže. "Je to dítě Tour," řekla britská modelka, která už má syna z předchozího vztahu.

Mark Cavendish vyhrál potřetí za sebou poslední etapu Tour de France v Paříži.

Cavendish zřejmě kvůli termínu porodu předem vzdal účast na čtvrtečním závodě Scheldeprijs v Belgii, kde měl obhajovat loňské vítězství a útočit celkově na čtvrtý triumf.

Velký favorit olympijských her v Londýně tvrdí, že otcovství ho už nyní změnilo. "Dodává mi větší motivaci. Někteří lidé, co mají děti, tvrdí, že budu na silnici méně riskovat. U mě je to opačně. Chci zařídit dceři co nejlepší život a chci, aby na mě byla pyšná," řekl Cavendish listu Guardian. "Nikdy jsem nejezdil jenom pro sebe, jezdil jsem i pro tým. Ale tohle je jiné. Tohle bude od srdce," dodal.