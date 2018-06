Cyklista Cavendish bude otcem, dítě prý počal při Tour de France

"Budu táta. Tohle je chvíle, na kterou jsem letos bezpochyby nejvíc hrdý," uvedl Mark Cavendish na Twitteru.

Jeho přítelkyně Peta Toddová prozradila, že je ve čtvrtém měsíci těhotenství. "To znamená, že jsme počali v červenci při Tour. Je to dítě Tour," řekla britská modelka listu The Sun.

Britský cyklista Mark Cavendish se v září radoval poté, co ovládl závěrečný spurt závodu s hromadným startem na světovém šampionátu v Dánsku.

"Pohlaví ještě neznáme, ale myslím, že to bude kluk, protože už jednoho mám. Mark zase myslí, že holka. Sportovci totiž často v sezoně počínají dívky, protože mají nízkou hladinu testosteronu," přemítala Toddová, která má pětiletého syna z předchozího vztahu.

Cavendish letos vedle úspěchu na Tour získal v září titul mistra světa, na jaře triumfoval ve třech etapách na Giru d'Italia.