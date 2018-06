Cvičitelka Kynychová vyrazí k moři poprvé i s dvojčaty

Holčičky uvidí moře poprvé v životě a Kynychová je už teď zvědavá, jak budou na slanou vodu reagovat. Věnovat se samozřejmě hodlá i synovi a manželovi. Se synem by ráda vyrazila na výlet na kolech a s manželem si užila romantickou procházku a koupel. Čas ovšem bude muset rozdělit ještě mezi třicet nadšenců, kteří chtějí během dovolené zlepšit fyzičku a životní styl. Hanka jim totiž bude dvakrát denně předcvičovat.

"Bude to po roční každodenní dřině báječná dovolená už proto, že na ní bude i celá moje rodina. Těším se i na své nové svěřence. Už několikrát jsem u moře cvičila a lidé, kteří tam se mnou byli, se dostali do toho správného tempa a cvičení se stalo jejich velkou vášní a radostí. A to dělá samozřejmě radost i mně. Tentokrát však chci přidat i několik rad o tom, jak správně zdravě a vyváženě jíst," plánuje sympatická cvičitelka.

O výživě a stravování ví Kynychová své. Nedávno o tom dokonce napsala knihu nazvanou Zachraňte si život s Hankou Kynychovou. Slavnostně ji pokřtila a za sebou má také autogramiádu. Do pražského knihkupectví ovšem dorazila ještě zamaskovaná slunečními brýlemi, jizvy po plastické operaci se prý nehojí tak rychle, jak čekala.

Hned po návratu od moře se cvičitelka vrhne opět do pracovního víru svých dvou fitcenter a také na povinnosti kolem charity. "Už od roku 2007 jezdím se svým občanským sdružením po dětských domovech po celé republice, kde se dětem snažíme rozdávat radost během sportu a her. A letošní rok není výjimkou. Několik výjezdů už máme za sebou a další nás čekají," uzavírá Kynychová.