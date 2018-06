Čvančarová ve vlastním kalendáři jako sexy hraběnka. Podívejte se

Čvančarová, jež se proslavila i díky seriálu Ordinace v růžové zahradě, se v kalendáři představí v nejrůznějších polohách a v zajímavých scenériích. Dominantou je ale právě zámek Lednice a jeho okolí, který si vybral fotograf Jiří Turek.



Jitka Čvančarová a Jiří Turek

"Tohle místo velmi dobře znám, a tak jsem navrhnul, abychom fotili tady. Měli jsme několik možností, ale tohle se líbilo nejvíc," přiznává Turek, který oblíbenou herečku fotil vůbec poprvé. "S Jitkou se mi spolupracovalo opravdu dobře. Jako u každého focení tu byl nějaký vývoj, hledání se, poznávání se a dohadování. Ale já to takhle mám rád a když se to podaří, může to vést k dobrým výsledkům. Já jsem s tím byl spokojený," dodal.

Kalendář Stock se snaží jako již tradičně podtrhnout především ženskou krásu, a i když si pro fotografování vybírá zajímavá místa, zadání je vždy stejné: nejdůležitější je krása modelky, nikoliv prostředí.

"Je to nadstandardně dělaný kalendář, který nemá ambice polopaticky ukazovat svlečené ženy, které s tím produktem nemají nic společného. I proto jsme se rozhodli fotit v Česku a ne v extra lokaci, která potom odvádí pozornost od toho, kdo se fotografuje," uzavírá fotograf Jiří Turek.

Kalendář se veřejnosti představí koncem října.

