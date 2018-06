Čvančarová ukáže erotiku a půvab, nahá ale nebude

Čvančarová si ovšem bude dávat velký pozor na to, co ze svých půvabů ukáže. Její nahé tělo fotograf Jiří Turek sice ztvární, podle jejích slov však půjde o zvláštní a dekadentní stylizaci v nahotě. "Mám přesně určené mantinely. Myslím si, že umím líp jiné věci, než se odhalovat. Navíc jsem sledovala předchozí kalendáře, tak mám představu, co mě čeká a není důvod se ničeho obávat," nechala se slyšet Čvančarová.



Jitka Čvančarová a Pavel Trčka

"Nahota bude okořeněna sexem, ale do té míry, jak to bylo v našich kalendářích doposud. Svlékat se Jitka sice bude, ale nepůjdeme v žádném případě do erotiky. Chceme ale, aby fotky měly atmosféru a sexuální náboj," dodává producent Pavel Trčka z agentury Men on the Moon. Mimo jiné si pochvaluje, že Čvančarová splňuje také jeden z důležitých požadavků firmy Stock, a sice, aby jejich tváří byla osobnost.

Fotit se bude během léta na zámku Lednice. Z exotických dálek, jakým byla například Dominikánská republika, Keňa nebo romantický Řím, se celý tým přesune do Česka. "Chtěli jsme se vrátit zpátky do intimní romantické atmosféry, ke konceptu, který jsme měli při focení prvního kalendáře se Simonou Krainovou, ten se fotil na zámku Lešná a v Kroměříži. Lednice nabízí spoustu zajímavých exteriérových a interiérových atmosfér," říká dále Trčka.



Nový kalendář Stock vznikne na zámku Lednice

Na představení nové tváře kalendáře Stock v pražském hotelu Mandarin Oriental dorazila Čvančarová ve zbrusu novém testovacím voze Peugeot 4007, který bude mít produkce po celou dobu focení k dispozici. V tu samou dobu tady byla ještě ubytovaná australská zpěvačka Kylie Minogue, dámy se ale v hotelu nepotkaly.

Půvabná herečka, která je stále víc v kurzu nejen na poli divadelním a filmovém - je například tváří české obuvnické firmy Baťa - se na vznik kalendáře moc těší. "Bude to můj první kalendář a nabídka mě potěšila. Bude pro mě také příjemné pracovat s týmem, který v podstatě znám. Vizážistka Renata Zelinková byla například prvním člověkem, který mě profesionálně líčil," řekla.



Takto se do kalendáře fotila Helena Zeťová

Kalendář Stock 2009 spatří světlo světa na konci letošního roku, kdy bude slavnostně pokřtěn opět v pražském luxusním hotelu Mandarin Oriental.