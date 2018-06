Čvančarová se vrací k práci, hraní v muzikálu podřídí kojení

"Kojím, a i když se dá mléko odstříkat, kdyby bylo nejhůř, postava Fantine je na jevišti první tři čtvrtě hodinu a pak má výstup chvíli na konci. Odpoledne jsem tedy i díky tomu upřednostnila, protože můžu malou v klidu nakojit," říká Čvančarová.

Svůj plán vyzkoušela již při čtvrteční generální zkoušce, kdy si roli projela od začátku do konce. Během doby, kdy nemusela být na jevišti, do divadla dorazil její manžel Petr Čadek s Elen Emílií v kočárku. A takhle to prý bude vždycky. Ostatně otec pomáhá s dítětem už od samého začátku.

Jitka Čvančarová a Petr Čadek ukázali svou dceru v kapli porodnice U Apolináře.

"Jsme s manželem doslova úchylní, pořád malou sledujeme a vůbec se nám od ní nechce. Nic teď pro nás není důležitější než ona, jsme z ní úplně vedle, je úžasná," říká herečka.

V Bídnících se poprvé představí v sobotu 21. dubna. Nastoupit do dobře rozjetého vlaku jí nevadí. Jedinou starost měla, aby se dostala do kostýmu.

Kila ale vůbec neřeší. "Váha není podstatná, jsou důležitější věci. Shodila jsem po porodu zatím dvacet kilo z třiceti, většinou to byla voda, byla jsem hrozně zavodněná. Osm kilo mám ještě navrch, ale diety držet nemůžu, přišla bych o mléko," popisuje herečka.

Jitka Čvančarová na akci Zlatý chrt na konci března

"Začínám se trochu hýbat, a to i kvůli zádům, která mne v těhotenství hodně bolela. Dávám se pomalu do kupy, jsem po těch devíti měsících trochu zrasovaná. Ale všechno to za to stojí," uzavírá Čvančarová.