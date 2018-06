Čvančarová povýšila Gottovou na modelku v charitativním kalendáři

Jitka Čvančarová se s Ivanou Gottovou osobně neznala, přesto ji pro svůj projekt zkusila před půl rokem oslovit. "Bylo to dřív, než jsem začala moderovat, a když mi Jitka vysvětlila o jakou problematiku jde, neváhala jsem," objasňuje Gottová, která ještě v té době byla v podobných záležitostech hodně zdrženlivá. Na projektu se ovšem s herečkou skamarádily a Ivana přislíbila jakoukoliv další spolupráci.

V kalendáři se manželka Karla Gotta blýskne vedle dalších jedenácti zajímavých osobností, jako je herečka Hana Maciuchová, fotografka Lucie Robinson, modelka Pavlína Němcová či samotná spoluautorka projektu Jitka Čvančarová.

Podpoří tak nadaci DebRa, která se stará o pacienty se vzácným a o to bolestivějším onemocněním kůže EB, známým spíše pod názvem "nemoc motýlí kůže", o níž se ví velmi málo. "S kolegyní Martou Ondráčkovou jsme proto nemoc chtěly zviditelnit," vysvětluje Jitka Čvančarová, která rozhodně není patronkou nadace jen na papíře. Aktivně se zapojuje do veškeré organizace a je i ve správní radě. "Oslovily jsme tedy dvanáct žen, kterých si vážíme a vymyslely jsme, že si obléknou model, který bude v tématu té nemoci, tedy motýlích křídel," dodává.

Jitka Čvančarová a charitativní kalendář známých osobností

Název projektu 12 plus 12 napovídá, že každý model pochází z dílny jiného návrháře. Ivana Gottová se na černobílé fotografii od Roberta Vana vyjímá v šatech návrhářky Beaty Rajské. Sama si ji pro tuto spolupráci vybrala. "Ivanu znám asi deset let a ráda ji oblékám, protože se z ní stala opravdová dáma," chválí svůj model návrhářka. "Šaty, v nichž fotila, jsou zdobené takovými tenkými penízky, které evokují právě křehkost kůže. Navíc mají svou historii. Půčila jsem je jedné slovenské Miss a vyhrála v nich co se dalo. Jsou to takové šťastné šaty, proto snad pomůžou i této akci," doufá Rajská.

Přispět svým modelem ale neodmítly ani další proslulé módní návrhářky. Jitku Čvančarovou pro focení oblékla Liběna Rochová, modelku Pavlínu Němcovou Klára Nademlýnská, spisovatelku Báru Nesvadbovou zase Taťána Kovaříková.

Eliška Kaplický Hana Maciuchová

Výtěžek z projektu by měl zkvalitnit život a léčbu asi 200 pacientům, kteří u nás tímto velmi komplikovaným postižením trpí. "Zajímavé je, že jsme se o tomto onemocnění neučili ani na zdravotní škole, kterou jsem vystudovala," podotýká ještě Gottová. Nemocí navíc trpí nejvíc děti, a to ji samozřejmě velmi zasáhlo. "Děkuju za to, že mé dcery jsou zdravé, protože to dnes už vůbec není samozřejmost," uzavírá matka dvou dětí Gottová.