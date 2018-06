Curtisová založila klub šťastně vdaných žen

Neodolatelná hvězda hororu, která si zahrála ve všech dílech Halloweenu, je totiž již osmnáct let šťastně vdaná a za nic na světě nedokáže pochopit, jak se může někdo třeba hned rok po svatbě rozvést. Jamie je svým vyvedeným manželstvím natolik unešená, že založila klub šťastně vdaných žen a snaží se prosadit i mezinárodní den vdaných žen.



"Přece není nic špatného oslavovat, co se nám povedlo. Je to určitě lepší, než se pořád babrat v tom, co se nezdařilo," tvrdí energií sršící herečka.



Jamie svého čtyřiapadesátiletého manžela Christophera Guesta poprvé spatřila na obálce společenského časopisu.

"Neváhala jsem a poslala jeho agentovi své telefonní číslo. A vyšlo to," vzpomíná Curtisová na osudové seznámení s mužem, s nímž pak společně adoptovali dnes patnáctiletou Annie a šestiletého Thomase.



Podle herečky je zárukou šťastného a dlouhého manželství takříkajíc láska na první pohled.

"Pokud vám někdo na první pohled prostě padne do oka, pak se ho chytněte a už ho nepusťte. Právě takové romantické lásky pak své kouzlo neztrácejí ani po mnoha letech společného partnerského soužití," říká s úsměvem hororová královna.







Jamie Lee Curtisová je šťastná manželka