Čůrat v sedě místo do pisoáru, to je prý proti Bohu

Krok vedení školy pobouřil nejen samotné žáky, ale do problému se vložil politik Vidar Kleppe z krajně pravicové Strany pokroku. Prohlásil, že čůrání v sedě je krok "proti Bohu".

Kleppe požaduje hlubší politickou debatu, která by podobné kroky v jiných školách a na jiných místech země znemožnila. "Když chlapcům nedovolíte čůrat v přirozené poloze, tak jak to dělali po celé generace, mícháte se do práce Bohu," vzkázal politik.

Domnívá se, že chlapcům jsou tak ubírána základní lidská práva, když musejí močit jako dívky.

Pravý opak ale tvrdí ředitelka školy. Podle Lise Gjulové sdílejí toalety chlapci a dívky společně. Malí chlapci navíc močení u pisoárů nezvládají, a tak je pro ně rozhodně lepší, že si mohou pohodlně sednout.