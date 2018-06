Culkin: Michael Jackson je můj nejlepší přítel

11:42 , aktualizováno 11:42

Jedním z nejlepších přátel na světě je pro bývalou dětskou filmovou hvězdu Macaulaye Culkina Michael Jackson - mimo jiné i proto, že oba velmi dobře vědí, jaké to je vyrůstat pod světlem reflektorů. "Měli jsme v dětství hodně podobné zkušenosti," říká Culkin v rozhovoru pro časopis New York magazine. "Oběma nám je navždycky osm let, protože jsme nedostali šanci, aby nám bylo osm, když jsme na to měli věk."