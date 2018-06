Cukrová erotika jde na dračku

"My děláme všechny cukrářské výrobky nenormální a tím se odlišujeme. Těchto dortů máme celý katalog a vždy se při výběru se zákazníkem skvěle pobavíme. Lidé to totiž vnímají jako perfektní recesi. Hodně to kupují především na podnikové večírky pro své šéfy. Občas třeba dámu z cukru v erotické pozici zakoupí manželka pro svého chotě. Zatím si nikdo nestěžoval. Držíme se hesla ´slušný se nedívá a sprostým to nevadí´," prozradil se smíchem majitel výrobny Karel Semecký.



"Vynálezce" cukrových penisů a ňader se svým byznysem dobře baví. Jeho katalog je možná jediný u nás, v němž mohou zájemci nalézt dort Prsa - štíhlý pas, Tělo, Pička velká, Bingo čtyřicet centimetrů či Velká pička po styku. Ve vlastní cukrárně je však nevystavuje. "To děláme kvůli dětem. Zásobujeme ale i jiné cukrárny. Tam je pak na jejich majitelích, zda je dají za výlohu, či zda je, tak jako my, ukrývají v katalogu. Puritánů se vůbec nebojím," prohlásil.



Sexuolog MUDr. Radim Uzel na zprávu o erotickém sladkém zboží reagoval přesně ve svém stylu. Erotické dorty jej doslova rozradostnily. "Myslím, že to může mít blahodárný vliv na zlepšení sexuálního života. Pokud někdo dostane takový dort k narozeninám, může ho to opravdu inspirovat. Někoho vzruší cukrový penis, jiný si s chutí pustí dobrou pornografickou videokazetu. Erotické sladkosti však mají proti videokazetě výhodu, protože se dají sežrat," řekl s hlasitým smíchem populární sexuolog.



Cukrové pohlavní orgány za výlohou prý v žádném případě nemohou mít na veřejnost nepatřičný vliv. Radim Uzel má v tomto ohledu velmi radikální názor.



"Pokud rodiče tvrdí, že to kazí jejich děti, tak jim vzkazuji, aby se na to nedívaly. Totéž jsem nedávno doporučil jednomu z bývalých radních na pražském magistrátu. Ten tvrdil, že pokaždé, když jeho synové uvidí v trafice nahou ženu, zhorší se jim známky ve škole. Domnívám se ovšem, že za špatným prospěchem jeho potomků je patrně něco jiného, než neškodná obálka erotického časopisu," řekl sexuolog nesmlouvavě.

Sladké erotické výtvory, jdou na dračku, tvrdí jejich výrobce.