Cuketa přijme chuť řízku i perníku

Cuketa patří k těm druhům zeleniny, které mohou přijmout chuť jakéhokoli jídla proto z nich lze udělat cokoli. Na stůl se dostává v mnoha podobách - syrová, kdy se přiravuje se stejným nálevem jako okurkový salát, smažená, zapékaná, ale také jako součást litého těsta nebo perníku. »Když se do těsta přidá nastrouhaná cuketa, je zákusek nadýchanější, vláčný a tolik se nedrobí,« dodává kuchař Alalanat z vegetariánské restaurce Góvinda.»Cuketa patří mezi odrůdy dýně,« říká Václav Větvička z Botanické zahrady Praha. »V naší republice se začala pěstovat prakticky až po druhé světové válce, častěji se objevuje na zahradách od osmdesátých let.« Cuketa dodává člověku hlavně vlákninu potřebnou pro trávicí ústrojí. Jak uvádějí autoři publikace Jídlo jako jed, jídlo jako lék, stogramová porce lehce povařené cukety pokryje také čtvrtinu denní potřeby vitaminu C a jednu šestinu potřeby kyseliny listové. Cukety obsahují i beta-karoten, který se proměňuje v těle ve vitamin A. Navíc je lehce stravitelná, s nízkým obsahem kalorií. Sto gramů povařené cukety obsahuje jen 19 kalorií. Kdo si dovolí i takovou »kalorickou bombu« jako je cuketa smažená, nedostane do svého těla více než 63 kalorií.Podobně jako dýni lze i cuketu zpracovat na několik desítek způsobů. »Nejchutnější jsou cukety velikosti zhruba okurek, které se nakládají do nálevu na znojemské okurky,« doporučuje Václav Větvička. Menší cukety (do velikosti 20 až 25 centimetrů) mají ještě jemnou slupku, kterou lze jíst. U velkých plodů bývá nutné cuketu oloupat a zbavit tvrdých konců. Přitom právě ve slupce bývá obsaženo nejvíce živin. »Cuketa obsahuje značné množství vody, což může být problém při přípravě některých pokrmů,« uvádí své zkušenosti Milan Škoda, šéfkuchař restaurace U zlatých andělů. Proto je dobré cuketu krájet, strouhat a nasolovat až na poslední chvíli. Jinak se musí zcedit přes jemné sítko nebo látku. »Těm, kdo vaří velké množství cukety a nechtějí bojovat s nadbytečnou vodou, doporučuji odkládat nakrájenou cuketu na čistou utěrku. Ta do sebe přebytečnou vodu vsákne,« radí Milan Škoda. Z cuket se však využívají nejen plody, ale je možné jíst i jejich žluté květy - syrové, jako součást zeleninových salátů nebo zapékané s náplní.Půlky cuket vydlabete a naplníte směsí kukuřičných zrn, rajčat, bazalky, mléka s rozšlehaným vejcem, pepřem a solí. Dáte do vymazané zapékací misky, posypete strouhaným sýrem a pokapete máslem. Pak zakryjete a pečete asi půl hodiny.Jako přílohu podávejte vařené brambory.