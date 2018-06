Policie vydala zatykač na herce Goodinga za to, že strčil do barmanky

Barmanka policii vypověděla, že Gooding do baru Bourbon Street dorazil v úterý kolem třetí hodiny ranní se skupinkou lidí. Zákazníci hvězdu takových filmů, jako je Jerry Maguire či Lepší už to nebude, okamžitě poznali a chtěli se s ním fotit.

"Podle barmanky vůči nim začal být Gooding velmi brzy agresivní," uvedla policie v prohlášení. Proto k němu barmanka popošla a vyzvala ho, ať se uklidní, ale on do ní strčil otevřenou dlaní. Poté, co ho vyzvala, aby podnik opustil, do ní strčil znovu, pak z baru odešel.

Gooding získal Oscara za nejlepší mužský výkon ve vedlejší roli za film Jerry Maguire, v němž si v roce 1996 zahrál s Tomem Cruisem. Vedlejší role měl také ve filmových hitech, jako je Pearl Harbor, Pár správných chlapů či Gladiátor, a hlavní roli dostal ve filmu režiséra Spikea Leeho Chlapci ze sousedství anebo třeba v nenáročné komedii Sněžní psi.

V posledních letech ale filmy, v nichž hrál, příliš komerčně úspěšné nebyly a většina z nich šla přímo na DVD bez širšího nasazení v kinech. V New Orleansu herec natáčí nový film The Butler, v němž hraje Liam Neeson.