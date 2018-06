Čtyřnásobná matka Heidi Klumová se svlékla pro ženský časopis

Matka čtyř dětí Heidi Klumová nafotila snímky, kde svá plná ňadra zakryla pouze krémem nebo laserovými paprsky.

Každý snímek Heidi Klumové ilustruje část rozhovoru, v němž modelka popisuje své návyky, díky kterým si udržuje krásnou pleť a figuru. U fotky s širokým slamákem popisuje svůj strach z opalování.

"Naučila jsem se nechodit moc na slunce. Opálení vydrží jen týden nebo dva než zmizí a přitom poškozuje kůži. Nestojí to za to. Své děti denně mažu opalovacím krémem než jdou do školy a než si jdou hrát ven," řekla Klumová.

Klumová v rozhovoru mluví i o stárnutí. "Musíte přemýšlet o celém těle, když myslíte na stárnutí. Obecně musíte být silní a to je spojeno s výživou. Já piji denně sklenici mléka před spaním. Když jsem byla těhotná, pila jsem litr mléka denně. Můj trenér by zřejmě řekl, že to je šílené, ale mě to pomáhá," svěřila se Klumová.

Fyzičku si šestatřicetiletá modelka udržuje cvičením, ale také běháním kolem dětí. Nejmladší dceři Lou je teprve pět měsíců. Klumová hned po jejím porodu začala pracovat na své postavě s osobním trenérem Davidem Kirschem. Cvičila dvakrát denně a výsledky se brzy dostavily. Ještě v šestinedělí mohla vyjít na přehlídkové molo, i když si zatím netroufla předvádět spodní prádlo. Drobné nedokonalosti stáhla do korzetu a boky zakryla sukní.