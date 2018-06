Čtyřletý chlapec odmítá potravu, z jídla a pití má strach

Problémy malého Daniela začaly krátce po narození. Žaludeční šťávy mu působily bolesti a od té doby se bál cokoli pozřít. Protože chlapec trpí i lehkou formou autismu, vytvořil si po ošklivém zážitku fóbii z jídla. Výživu od té doby přijímá hadičkou zavedenou do břicha.

Po celé čtyři roky jeho rodiče Kevin a Catherine Harrisonovi hledají lékaře, který by jim mohl pomoci. Daniel podstoupil řadu procedur a operací, které měly zlepšit jeho stav, ovšem neúspěšně. Britští odborníci si s ojedinělým případem neví rady.

"Z medicínského hlediska tam není nic, co by mu bránilo jíst. Je to v jeho mysli. Nenašli jsme ale zatím nikoho, kdo by mu pomohl," řekl deníku Daily Mail Danielův otec.

Harrisonovi touží vidět svého syna normálně jíst

Naději teď zoufalým rodičům dala speciální rakouská klinika, kde prý už pár podobných případů úspěšně vyléčili. Nemocnice ve Štýrském Hradci prý používá jedinečnou techniku, díky které děti pochopí, že jídlo potřebují a chtějí.

Rodiče to ale bude stát v přepočtu přes půl milionu korun, a to si zatím nemohou dovolit. "Naše úřady odmítly financovat léčbu i cestovní výlohy. Řekli nám, že nemůžeme získat žádný příspěvek, protože oba pracujeme. Oba si ale musíme vzít volno, abychom Daniela odvezli na léčení a jednoduše si tak velké výdaje nemůžeme dovolit," dodal Kevin Harrison, který spolu s manželkou vychovává ještě zdravou dceru Hannah.