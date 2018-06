Čtyřicátá léta se vracejí...

15:36 , aktualizováno 15:36

Všechno nasvědčuje tomu, že období křiklavých diskotékových osmdesátých let končí a co nevidět začnou módu ovlivňovat střízlivá léta čtyřicátá. Potvrdila to i úterní módní přehlídka nizozemské firmy Stone Fashion, která představila kolekci pro jaro-léto 2002. Modely byly jednoduché, nezdobné, strohé až uniformní, velmi podobné válečné a těsně poválečné módě v Evropě.

Podívejte se do fotogalerie.