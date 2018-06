Čtyři orgasmy za noc byla pro Heather Millsovou norma

Jako první vzala za své image týrané manželky, kterou si Heather už delší dobu buduje. Také se podstatně změnily důvody rozvodu. Paula McCartneyho, jak ze zpráv vyplývá, podváděla Heather ještě v době, kdy v jejich manželství všechno klapalo.

"Byl jsem polichocen, když se mnou pořád chtěla spát, ačkoli byla provdána za hudebního poloboha," prozradil její exmilenec Tim Steel deníku ´News of the World´ a rozhodně přitom nešetřil šťavnatými podrobnostmi. "Svojí nenasytností mě vzrušovala, stejně tak jako jménem, které mi dala. Nazývala mě ‘mužem, co čtyřikrát za noc může´. To však byl pouze náš průměr, aby bylo jasno. Někdy jsme se milovali dokonce šestkrát. Heather byla jako časovaná bomba a měla zcela neobvyklé erotogenní zóny. Stačilo málo a byla na vrcholu."

Že si tak kudrnatý, pohledný novinář vyzrazením intimních zážitků udělal reklamu, není pochyb. Heather se však díky jeho vychloubání dostala do nezáviděníhodné situace. Od Paula dosud žádala odstupné v přepočtu přes dvě miliardy korun. Kromě toho si kladla požadavky na dva domy, jeden v USA, jeden v Británii, stálou osobní stráž, stejně jako placení vychovatelky, sekretářky, hospodyně a fitness trenéra. Šuškalo se, že astronomický majetek má získat od Paula jako protislužbu za naprostou mlčenlivost o letech manželství, minimálně do doby dospělosti dcery Beatrice.

Díky upovídanosti Tima Steela se její šance sedřít Paula z kůže pochopitelně snížila. A předpovídá to i jeden z Paulových kamarádů. "Jak si myslíte, že bych reagoval na ty zveřejněné hanebnosti já? Jak se dá reagovat na zprávy, podle nichž se manželka na pláži v Africe páří s nějakým pisálkem jako králíci, nebo jak ho pak orálně uspokojuje pod stolem v pracovně, zatímco on přitom edituje texty? Já bych ji určitě zabil. Vím, že Paul by to neudělal, protože je gentleman. Ale tajně doufám, že té vypočítavé mrše nedá ze svého majetku ani vindru!"