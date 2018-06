Čtyři miss. A každá je tak jiná...

„Miss je klasická krása, holka, která se líbí všem. A modelka by měla být hlavně zajímavá.“ Přesto se jedné české miss podařilo toto pravidlo zpochybnit a uspět v zahraničí. Helena Houdová však tvrdí, že titul Miss jí v tom nijak nepomohl.

* Díváte se na Miss?

Kobzanová: Nedívám, protože pracuju, a kdybych měla sobotu volnou, nestrávím ji u televize. I lidi v mém okolí to přestávají sledovat. Pan Zapletal se snaží vymýšlet novinky, ale strašně dlouho je to stejné. Obávám se, že už jede do finiše.

Salačová: Když mám čas, tak se dívám, protože mě k tomu vážou vzpomínky. I když se nemusím dívat na umělce, co tam vystupují.

Langmannová: Jasně, ráda se podívám. Dívala jsem se odmalička a představovala si, kdy tam budu já.

Houdová: Ne. Nemám televizi ani nežiju v České republice.

* Váš největší úspěch v modelingu?

Kobzanová: Dělám spousty přehlídek téměř se všemi českými návrháři.

Salačová: Úspěchy v dýdžejingu jsou několikanásobně vyšší. Ale točila jsem reklamy na auta a chodila přehlídky nejvyšší zdejší úrovně. Můžu být spokojená, ale nikdy jsem samozřejmě nefotila třeba katalog pro Versaceho.

Langmannová: Zatím nic velkého. Objíždím přehlídky po republice.

Houdová: Viděla jsem čtyřicet států a mohla vytvořit organizaci, která pomáhá znevýhodněným dětem ve dvanácti zemích. Dělala jsem přehlídky třeba pro Chanel, Dior nebo Hermes a fotila pro Vogue, Marie Claire, Elle a další.

* Jak by se vám líbil honorář pět tisíc korun za přehlídku?

Kobzanová: Jako jedna z mála jsem dokázala za těch pět let udržet cenu. Některé bývalé miss jsou schopné vzít přehlídku za dva tisíce, ale já se v takových relacích nepohybuju. Většinou beru víc než deset tisíc.

Salačová: Pět tisíc není málo, i když někdy dostávám několikanásobně víc. Ale nemám ve zvyku diktovat si částky, které pořadatel není schopný zaplatit.

Langmannová: Pět? To je tak akorát.

Houdová: V Česku téměř nepracuju, takže bych to nevzala. Ne proto, že by pět tisíc bylo směšně málo, ale prostě žiju jinde.

* Co jste pro kariéru neobětovala?

Kobzanová: Spoustu času jsem trávila s partnerem v cizině, proto jsem na sobě nemohla pracovat trochu víc.

Salačová: Od začátku jsem věděla, že chci i studovat, věnovat se produkční práci nebo muzice, a tak jsem ani nemohla udělat víc.

Langmannová: Neobětovala bych odloučení od rodiny na dlouho. Cestuju ráda, ale chtěla bych se vracet domů.

Houdová: Všechno je, jak má být - nelituju ničeho. Celou kariéru provázejí životní lekce, které mě mají něco naučit.

* Co kdybyste otěhotněla?

Kobzanová: Teď nejsem připravená, takže bych zvolila potrat. Myslím si, že hodně mladé ženské, které mají rozjetou kariéru, by udělaly totéž. Takové starosti chci mít po třicítce.

Salačová: Děti jsou pro mě podstatnější než práce. Až je budu mít, tak mi nepřijde líto, že nedělám modelku.

Langmannová: Nad tím zatím moc nepřemýšlím, jsem na to mladá. Ale na potrat bych asi nešla, dala bych přednost rodině.

Houdová: O rodině uvažuju, ale v souvislosti s kariérou nevidím dilema. Je mi líto, že u nás stále panuje dogma, že žena má buď kariéru, nebo rodinu.

* Pomůže plastická operace k vyšším honorářům?

Kobzanová: Já prodávám hlavně své jméno a obličej, a tak pro práci není extra podstatné, že jsem si nechala opravit prsa. To jsem udělala pro sebe.

Salačová: Pomůže to hlavně psychice, ale možná i pracovně. Ačkoli jsou i klienti, kteří upřednostňují něco úplně jiného.

Langmannová: Nemám osobní zkušenosti, ale když má holka komplex, tak jí pomůže. I její psychice.

Houdová: Ano, může to pomoci.

* Jak ovlivní kariéru erotické fotky?

Kobzanová: Vezměte si Terezu Pergnerovou - to je strašně úspěšná moderátorka. Ani mně to neuškodilo. O soudu s panem Zapletalem se už dva roky mluví, a to je reklama pro mě i pro něj. Takže mi to možná pomohlo.

Salačová: Špatná reklama je taky reklama. Ale Diana Kobzanová je holka, která se dokáže ukázat i jinak - je výborná modelka. Jiná by mohla být už navždy spojovaná jen a jen s těmi snímky.

Langmannová: Připadá mi, že v Česku to pomůže, protože čím víc skandálů, tím lépe. Tím neříkám, že to je správné. Ale u top modelek by to bylo kontraproduktivní.

Houdová: Nevím. To téma mě nezajímá.

* Jste finančně zabezpečená?

Kobzanová: Úplně nejlíp mi není v období kolem daňového přiznání, ale jinak si koupím, co se mi líbí. I když půlku Pražského hradu ne.

Salačová: Jsem spořivá a nepotřebuju moc. Hodně utratím za desky, ale jinak se neobklopuju zbytečně drahými věcmi.

Langmannová: Teprve začínám, a tak to není žádná sláva. Ale naučili mě žít skromně. Za příští rok bych měla vydělat milion a chci si koupit byt v Praze.

Houdová: Nesním o věcech, které se dají koupit. Ptáte-li se, jestli jsem bohatá, tedy ano. Mám srdce, mozek, dvě oči, ruce a tohle zatím funguje. A mám i rodinu a pár přátel, bez kterých bych byla chudá.

* * *

Helena Houdová 26 let, Miss ČR 1999