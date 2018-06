Čtyřčatům bude ve čtvrtek už šest let

Protože na místě vily se začne budovat domov důchodců, Ondráčkovi se museli v říjnu stěhovat. Za čtyřpokojový byt na sídlišti zaplatí i s inkasem měsíčně kolem 6000 korun. Maminka by sice ráda nastoupila do práce, ale starost o potomky to zatím nedovoluje. "Loni děti pořád postonávaly, tak jsem do zaměstnání raději nenastoupila," konstatovala sedmadvacetiletá Jitka Ondráčková. Vydatně musejí pomáhat i prarodiče, protože táta domů přinese kolem deseti tisíc korun.Lucinka s Lenkou chodí do mateřské školy od září, David se Štěpánem to zkoušejí od nového roku. Zda všichni nastoupí v září do školy, se rozhodne v příštích dnech u zápisu. Náklady na nákup potřebných věcí do školy už teď dělají Jitce starosti."Nejvíce temperamentu má Lucinka, která přišla na svět jako první, Lenička zase pěkně kreslí a řádí na lyžích, David je upovídaný starosta a Štěpán je flegmatik po tatínkovi," zhodnotila své ratolesti maminka.