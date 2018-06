Čtvrtníček už nemá lodní flotilu, nechal si jen dvě lodě

O komikovi Petru Čtvrtníčkovi je známo, že je velkým milovníkem vody. Jeden čas pobýval i na svém hausbótu a postupně si pořídil soukromou lodní flotilu. Herec však odmítal prozradit, kolik lodí ve skutečnosti má. "Já to nemůžu říkat, protože tu sedí moje žena a ona umí číst. Takže kdyby to pak někdo vytisknul, tak se možná dozví celou pravdu," vykrucoval se herec.

Nakonec ale přiznal, že manželka je o stavu jeho lodí informována. "Ona to samozřejmě ví a už mě pohladila po tváři a políbila obě ruce za to, že jsem tři lodě prodal a zúžil jsem své rejdařství na dvě. Jednu malou, jednu velkou, jednu do Prahy, druhou na Slapy," pochlubil se Čtvrtníček.

Petr Čtvrtníček není jen skvělý komik, ale i starostlivý otec, a tak na nedávném křtu knihy Komici s.r.o. přibral ke spolupráci i svoji čtyřletou dceru Aničku. Ta se role ujala zodpovědně, a když připravovala knihu ke křtu, otevřela ji přímo na stránce s názvem Joint za volantem. "Vybrala si dobře, ale brzy," okomentoval situaci Čtvrtníček.