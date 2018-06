Čtvrtníček by to měl se psy umět, opak je ale pravdou!

Ukázalo se to na natáčení filmu Poslední plavky, který Čtvrtníček právě točí v Bratislavě.Přivezl si na něj z Prahy deset kilo naložené svíčkové a vepřové panenky, kterou si chtěl po práci ugrilovat. Plány mu ovšem překazil pes Pepa, který účinkoval v jedné scéně. V nestřežené chvíli objevil hercovo maso položené na tácu na pultu blízkého bufetu a s radostí ho sežral.Filmový štáb se nestačil divit, co se stalo, že šestnáctiletý pes při natáčení dalšího záběru náhle ožil. "Nejprve jsme si mysleli, že jsme v něm přátelským přístupem vyvolali pozitivní náladu, ale pak se ukázalo, že se o to nepřímo postaral Petr Čtvrtníček. Problém byl v tom, že Pepík po sežrání toho množství masa ztěžknul, zpohodlněl a pak při svém výstupu selhal. Jeho role totiž spočívala v tom, že měl oba hlavní představitele honit a dohonit," vypráví PR manažerka filmu Dana Voláková.Čtvrtníček měl tentokrát vůbec smůlu. Chtěl si splnit svůj sen a projet se vlakem. Koupil si platnou a správnou jízdenku do lůžkového vagonu a těšil se na romantický výlet. Ten se ovšem proměnil v malé drama. Když se totiž herec v noci vydal na nádraží, vlak mířící doBratislavy nenašel. Nezbylo mu nic jiného, než se vrátit domů. Cestou ale stačil vzbudit svoji asistentku Zuzanu, ta vzbudila producenta Viktora... A Čtvrtníček? Ten se nakonec na rozdíl od nich doma v klidu vyspal, ráno nasedl do správného vlaku a dorazil na místo natáčení.Ve filmu, který přijde do kin v listopadu, účinkují vedle Čtvrtníčka například Josef Polášek, Jiří Lábus, Rudolf Hrušínský a Lubomír Lipský. Ten do filmu vstoupil o něco později přijetím role starého Zachariáše.