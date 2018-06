Čtvrtá řada StarDance začala: kyčle Pavla Kříže vstoupí do dějin

Pavel Kříž a Alice Stodůlková



Neuvěřitelné, co dokáže vykouzlit svými boky absolutní taneční začátečník, jakým je herec Pavel Kříž. A že v rytmu Black or White předvede i Jacksonovu měsíční chůzi pozpátku, to asi nikdo nečekal. I když některé kroky byly lehce spartakiádní, diváci viděli zábavnou show a vlnění tělem a rytmus byly fantastické. "Já se zamilovala do těch vašich kyčlí," sdělila Pavlu Křížovi porotkyně Petra Kostovčíková.

Monika Absolonová a Václav Masaryk



Zpěvačka nastoupila s výrazem a sebevědomím muzikálové hvězdy a vydrželo jí to až do konce. Buď tančit opravdu umí, nebo to aspoň dobře zahrála. Pochvalu poroty sklidila i za to, jak po celou dobu romantického waltzu (Who Woud Imagine A King od Whitney Houston) udržela kontakt s partnerem.

Saša Rašilov a Karolína Majerníková



Silnou stránkou českého Johnyho Deppa je jeho španělská vizáž. Právě ona dodávala čače (I Need To Know) ten správný šmrnc. Herec tanec sice chvílemi spíše odchodil, místy plnil roli držáku pro svou partnerkou – ale charisma to mělo.

Filip Sajler a Veronika Šmiková



"Jsem nemotornej," řekl o sobě v medailonku kuchař z televizního pořadu Kluci v akci. Pravda, moc kroků v jeho waltzu (With You I am Born Again) zřejmě pro jistotu nebylo, místy za partnerkou cupital v předklonu jako číšník v čínské restauraci, a jak řekla porotkyně Petra Kostovčíková, Pánbůh nadělil taneční umění někomu jinému, ale nakonec to vystihl moderátor Marek Eben: "To nebyl tanec, to bylo hrdinství."

Veronika Žilková a Marek Dědík



Nejtemperamentnější číslo od nejmenšího páru celé série, energie má Veronika Žilková skutečně vagón. Co nezvládla v čače (Honey) tanečně, a nohy skutečně nebyly tak mrštné, jak by měly být, to doháněla akrobatickými kreacemi. Zkrátka Veronika Žilková.

Aneta Langerová a Michal Kurtiš



Po Pavlu Křížovi další překvapení večera. Tahle zpěvačka šla do soutěže s vlastním i všeobecným přesvědčením, že je "dřevo". Ale waltz (Horchat Hai Caliptus) skutečně tančila a bylo to nádherně elegantní. Nicméně ve standardu je sošné držení na místě, takže se necháme překvapit při latině v příštím kole.

Jitka Čvančarová a Lukáš Hojdan



Čača na skladbu Ghost Busters z Krotitelů duchů byla velmi energická a herečka byla dalším z těch, kdo skutečně tancoval. Přestože pro porotu rozporuplně. Pro Tatianu Drexler byla velmi sexy, pro Zdeňka Chlopčíka velmi těžkopádná. Možná, ale svým temperamentem a hezkým vlněním těla to Jitka Čvančarová celkem slušně maskovala.

Alexander Hemala a Jitka Šorfová



Poslední vystoupení večera, při waltzu You Light Up My Life v podání moderátora Hemaly se člověk jako by vrátil do časů hodin v tanečních. Nejstarší tanečník v soutěži svoji partnerku na parketě spíše jen doplňoval, ale mělo to noblesu jeho věku a časté cupitání na místě bylo roztomilé. "Výraz zasmušilého carského důstojníka jsme tu ještě neměli," pravil Marek Eben.

Po prvním kole tedy vede Monika Absolonová a za ní v těsném závěsu Pavel Kříž. Rozhodovat ovšem budou v průběhu příštího týdne svým hlasováním diváci. Nový sokolník Tyrš, jak se díky spartakiádním kreacím přezdívalo v posledním ročníku soutěže Jaromíru Bosákovi, sice v soutěži není, ale nové taneční osobnosti už se objevují.

"Kyčle Pavla Kříže vstoupí do historie tance," smála se na tiskové konferenci porotkyně Tatiana Drexler.