Čtrnáct věcí, bez kterých by kolo nemělo vyjet

Kdo si myslí, že blatníky, zvonek nebo světla jsou na kole zbytečné, mýlí se. Patří do základního vybavení jízdního kola, jak ho určuje vyhláška ministerstva dopravy číslo 102/1995 Sbírky o schvalování technické způsobilosti a technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích. »Kdo víkend co víkend vyráží do polí, lesů, ale i na méně frekventované silnice bez světel, blatníků nebo zvonku, může ho to stát až dva tisíce korun, pokud způsobí dopravní nehodu. Mnohem častěji však řeší policisté tento přestupek domluvou nebo napomenutím,« říká Jindřich Mayer z policejního prezidia. Podle této vyhlášky musí být jízdní kolo vybaveno blatníky, dvěma na sobě nezávislými brzdami, bílým světlem vpředu a zadním obrysovým světlem červené barvy. Obě světla přitom mají být propojena tak, aby mohla být zapínána současně. Chybět by neměly vepředu bílá odrazka, červená zadní odrazka, oranžové odrazky na pedálech a alespoň jedna boční odrazka oranžové barvy se vyžaduje v paprscích jak předního, tak zadního kola. Vyhláška žádá i jasně znějící zvonek, zdroj elektrického proudu pro světla. Zaoblenými zátkami nebo rukojeťmi musí být chráněny trubky řídítek, stejně tak musí být zaobleny konce ovládacích páček brzd. Do povinné výbavy patří také uzavřené matice nábojů kol a překvapivě i kryt řetězu. Jeho absence je však tím posledním, co by policistům vadilo. V obchodech jsou k dostání kola, která z vyjmenovaných věcí nemají skoro nic. Přesto výrobci vyhlášku neporušují. Stačí, když označí kolo jako závodní. T ento pojem zná i vyhláška. Závodní kola nemusí mít z povinného vybavení vůbec nic. T o je vykoupeno tím, že mohou být používána jen za dobré viditelnosti, na uzavřených okruzích a na silnici smí pouze tehdy, vede-li tudy závod. O něco přísnější je vyhláška ke sportovním kolům - ta musí být vybavena zadní červenou a přední bílou odrazkou, odrazkami na šlapkách a v paprscích kol, zvonkem, zaslepenými a zakončenými trubkami řídítek a uzavřenými maticemi. Takto vybavená kola smí na silnici, ale pouze za dobré viditelnosti.