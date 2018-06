Čtrnáct let - dvanáctero stěhování

S Janem Doležalem, důstojníkem britské protiletecké obrany, se devatenáctiletá Lucy poznala po telefonu: hlas ozývající se z ústředny malého městečka ve Warwicku ho zaujal. Krátce poté, co se jim narodil první syn, ale osaměla: "Honzu" poslali na výpomoc do Ruska. Dozvěděla se o něm až po válce: Červený kříž ho našel v Mauthausenu.Přestěhovali se do Prahy. Během následujících čtrnácti let změnili bydliště ještě dvanáctkrát. "Muž vždycky nahlas říkal, co si myslí," konstatuje paní Doležalová. "To, co viděl kolem sebe, se mu nelíbilo, i když byl ve straně. Jakmile hrozil malér, pakovali jsme a šli dál, do jiného místa, k jiné práci. A vždycky do horšího." Na dně byla ve chvíli, kdy se v roce 1957 vrátila z první návštěvy rodičů a zjistila, že už má domov zase jinde: vážné zranění totiž manžela vyřadilo z fárání v ostravském dole, a tak si našel práci v JZD. "V polovině polozborcené chalupy byla kuřata, o která jsem se měla starat já, v druhé půli místnost na bydlení. A ten zápach! Ráno jsem mužovi pomáhala krmit krávy, ale nejdřív jsem si vždycky pobrečela na kupě sena a pak teprve vzala vidle," přiznává útlá stará dáma. Návrat do Anglie nicméně nepřicházel v úvahu. "Muž prohlásil, že zemi v žádném případě neopustí, že proto za ni nebojoval." Jejím potěšením byly tři děti. A neděle, které trávili s ruksakem na zádech uprostřed přírody, ať bydleli kdekoli. Když jí konečně v roce 1962 nabídli místo v novém překladatelském oddělení ČTK, byla si jista, že teď už konečně bude dobře. Prahu však manžel odmítl stejně razantně jako emigraci, navíc se u něj projevilo psychické onemocnění. Lucy Doležalová podala návrh na rozvod... Dnes se stará o obchod v Domově Sue Ryder, dál překládá dětské knížky a je ráda, že se může těšit alespoň z dceřiných dětí, když oba synové založili rodiny až ve vzdálené Austrálii.