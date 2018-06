Čtenáři přemlouvali Vondráčkovou

HELENA VONDRÁČKOVÁ ODPOVÍDALA ZDE.

Zpěvaččin partner v muzikálu Michal Klamo nebyl totiž podle producenta Františka Janečka pro premiéru dobře připraven. Proto na premiéře Miss Saigon nevystoupila ani jeho partnerka Helena Vondráčková.

"Byla jsem do role angažována jako star a myslím, že je zcela logické, že jsem počítala s jednou z premiér. Nezdá se mi logické, že na premiéru nebyl dobře připraven, ale o dva dny později jsem s ním měla vystupovat," napsala Vondráčková.

Jednačtyřicetiletý Michal Klamo považuje kritiku za absurdní. "Upřímně si myslím, že na roli stačím nejvíc ze všech. Možná až moc," reagoval bezprostředně ještě v průběhu on-line rozhovoru.

Během zpěvaččiny návštěvy v redakci iDNES telefonoval také František Janeček a chtěl doplnit informaci o tom, že ji prý nechce v sobotu pustit na předávání Českého slavíka. "Pustím ji kam chce, klidně i do kina," ironizoval svou roli "tatínka". Mezi řádky je z jeho vyjádření ovšem jasné, že důsledky svých činů si každý nese sám. "Ona jednostranně odstupuje z nákladného projektu a žádá nejen shovívavost, ale ještě peníze. To je jako kdyby řidič porazil chodce a ještě po něm chtěl odškodnění za odřený lak." - prohlášení Františka Janečka zde

Janeček: Nebudu ji nutit

František Janeček je rozhodnutím Vondráčkové zklamán. "Nebudu nikoho do ničeho nutit. Jestli chce v Miss Saigon skončit, bude mi to líto, ale nedá se nic dělat," řekl iDNES producent, který má však podle svých slov výsadní právo rozhodovat o obsazení. "Dokonce své rozhodnutí ani nemusím nikomu zdůvodňovat."

V muzikálu tvůrci sestavili hlavní dvojice tak, aby k sobě vzhledově pasovaly. Nejmladší pár představuje Tomáš Savka s Terezou Mátlovou, další Kateřina Brožová s Romanem Vojtkem. "K Heleně jsme vybrali jednačtyřicetiletého tenora z Hudebního divadla v Karlíně, Michala Klama. Nerad bych se ho dotkl, ale je fakt, že mu role zatím při zkouškách nesedla tak, jako ostatním. Proto jsem se společně s anglickým supervizorem Julianem Biggem ze společnosti Cameron Mackintosh včera definitivně rozhodli, že dvojici Klamo - Vondráčková při premiérách neobsadíme," řekl iDNES Janeček.

Jednu chvíli ještě producent zvažoval verzi, že obsadí zpěvačku vedle Romana Vojtka. "To by bylo směšné," oponovali podle Janečka Angličané.

"Zpíváš to bezvadně," řekl prý Janeček Vondráčkové, "ale muzikál není koncert, ale kolektivní dílo. Vyhovět ti nemůžu, nejde to." Helena je podle něj profesionálka, s níž se kamarádí už pětatřicet let. "Chtěl jsem ji chránit a teď se má dobrá vůle obrací proti mně."

"Výkon kolegy Klama považuje Helena za zástupný," řekl iDNES za Vondráčkovou Martin Michal a dodal, že zpěvačka končí i v muzikálu Bídníci téže produkce. "Vždyť ho ani Angličané na zkouškách neviděli!" Argumentuje. "A jak to, že nemůže zpívat při premiérách a o dva dny později už ano? A jak je možné, že zpráva o tom, že Helena na premiéře nebude, se na webu PR agentury muzikálu objevila na chvíli už včera večer, ještě v době, kdy Helena s panem Janečkem teprve o další spolupráci jednali?" Ptá se Michal.

Helena má podle smlouvy zpívat s Klamem ve dvou sobotních představeních. Právě kvůli závazkům v muzikálu neměla zpěvačka v plánu přijít ten samý večer na předávání cen v anketě Český slavík. Pokud se však právníkům do té doby podaří zpěvačku vyvázat ze smlouvy, bude v sobotu večer volná. "Kdyby se to podařilo, tak bychom na Slavíka šli," uvedl Martin Michal.