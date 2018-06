Čtenáři iDNES mají mezi Miss své favoritky

VSTUP DO ON-LINE REPORTÁŽE O názorech na ně i na soutěž jako takovou jsme na stránkách iDNES otevřeli speciální chat. I když názory se stejně jako vkus dost různily, jsou vašimi favoritkami přece jen dívky s číslem 4., 17. a 10., kterým můžete spolu s iDNES v sobotu večer od 20 hodin on-line držet palce.



Od předešlých třinácti ročníků Miss se ten letošní liší koncepcí tzv. "patronů", jimž pořádající agentura Art production K2 za objevení dívky, která zvítězí, slíbila finanční odměnu 100 tisíc korun.

K překvapení všech milovníků všeříkajících tří čísel, které svou trojkombinací 90-60-90 proslavila Brigitte Bardotová, letos u dívek pořadatelé zapomněli tato čísla uvést. Stejně jako se nikde nenajdete kolik dívky měří a váží! "Rozhodně to není záměr," řekl iDNES v pátek večer překvapený manžer pořádající agentury a v zápětí poslal redakci míry mailem.

Prezentační večer

Šest vítězek krajských kol z jižní a severní Moravy a jižních, severních, východních a západních Čech doplněné o všechny první a druhé vicemiss a tři další postupující z neveřejné baráže se poprvé sešlo pohromadě v Brně 9. března.



Atmosféra v Boby centru je tentokrát uvolněná, o poznání nenuceněji než při krajských kolech soutěže vystupují i samotné adeptky na titul nejkrásnější letošní dívky České republiky. Nyní totiž nejde téměř o nic. I když povedená fotografie v novinách může zhruba za tři týdny zapůsobit na některého z budoucích porotců tak, že se při finálové volbě nebude již příliš rozpakovat při výběru té nejkrásnější.



I proto se většina dívek obléká pro soutěžní klání do oděvů, které by si zřejmě na sportování se svými kamarády nevzala. „Stoupni si víc na bok, ať je na mě taky trochu vidět,“ popichuje jedna z dívek čekající na hod svou budoucí rivalku. Převažují těsné džíny, trička vykrojená nahoře i dole, kraťasy jedné z finalistek odhalují zase sportovně tvarované nohy. Volnější tepláky jsou naprostou výjimkou.



Prezentační den začíná krátce po druhé hodině, k bowlingovým drahám napochoduje osmnáct krásek z celé země, spouště fotoaparátů poprvé zacvakají, objektivy kamer zaostří na štíhlá těla mladých žen. Mezi nimi je i budoucí Miss České republiky.



Odpoledne začíná soutěží o titul Miss Bowling a Miss Billiard. Krásné dívky se na dráze střídají s bohatými sponzory, uvolněnou atmosféru doplňují vtípky moderátora programu Martina Dejdara. Výkony sedmnácti až čtyřiadvacetiletých adeptek na titul krásy se pohybují od naprostého fiaska, kdy koule téměř okamžitě po odhozu opouští dráhu, až po excelentní hody se všemi sraženými kuželkami. „A tak to je bohužel nula. A to vypadá taky na nulu,“ komentuje dění na dráze Dejdar.



Výkon závisí asi i na tom, která z dívek se soustředí spíše na hru či na aparát některého ze zhruba desítky fotografů. Vždyť předvést tu správnou pózu a zahrát nejvíce okouzlující úsměv bude pro některé z nich pracovní náplní v příštích letech. Proto se na soutěž přihlásily, proto v sobotu přišly do Boby centra.



Prezentační den nabízí přesně to, o co jeho pořadatelům jde. Představit krásné slečny prostřednictvím médií národu, nalákat jej na finálový večer a samotné dívky trochu otrkat před nervy drásajícím finále pro miliony diváků.



„Ještě padni, mrcho!“ dostává se zatím Dejdar do varu při vrcholícím finále v bowlingu. V něm se nakonec jako nejšikovnější ukazuje Jana Čížková, dvacetiletá vicemiss Východních Čech z Hradce Králové. „Jij, jij, jij! Mamko, tys to vyhrála,“ poskakuje s Čížkovou v obětí její kamarádka z předchozích kol.



To už ale hru na kuželkové dráze sleduje jen málokdo, fotografové i kamery se totiž mezitím přesunuli ke kulečníkovým stolům, kde hluboké předklony dívek nad kulečníkové plátno slibují další fotografické úlovky. „Je to těžké, žé?,“ s typicky brněnským přízvukem v řeči ukazuje jeden z místních kulečníkových mistrů dívkám úchop, kterým se vlastně tágo drží. Oči krásek pak kromě slonovinových koulí sledují i jejich prodlouženou přímku, na jejímž konci čeká některý z fotografů s připraveným objektivem.



I tato soutěž má nakonec svou Miss, sedmnáctiletou studentku z Vyškova Janu Coufalovou. „A teď si všechny doběhněte pro něco na sebe, ať se můžem všichni jedním vrzem přesunout na motokáry,“ nabádá Martin Dejdar přítomné dívky. Je to signál i pro novináře, že show bude pokračovat na dalším sportovišti. Do pozdního večera, kdy Prezentační den skončí, budou muset ještě všichni absolvovat rozhovory a módní přehlídku a na závěr turnaj finalistek a sponzorů soutěže v místním cassinu. Cesta na vrchol modelingového nebe tak možná pro některou z dívek právě začíná.