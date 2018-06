Čtenáři iDNES hodnotí VyVolené

RECENZE ČTENÁŘŮ IDNES:

Regina je kandidátem na vyhazov

Tak jsme se včera dozvěděli, tuším od Petra, že vila je vlastně takové vězení. No, po šesti dnech strávených v úzkém kruhu Vyvolených, přichází takové pocity docela brzy. Před sebou mají už "jen" necelé tři měsíce, tak jsem zvědav, co se z toho vyvine.

Je vidět, že se zde začínají tvořit pomalu hloučky a partičky, hlavně Petr s Honzou mi připadají, že si náramně vyhovují. Ty na mě osobně působí, že se s vilou perou velmi dobře. Jejich filozofické diskuse o našem bytí a nebytí dokáží rozplakat i drsného Honzu, to mě včera velice překvapilo. I jeho přiznání o dalších dětech. Otázkou ovšem je, zda si tím získá víc diváků nebo naopak. U mě zaznamenal kladné body.

To naopak Regina je pro mě prvním kandidátem na vyhazov. Nebo snad napadá někoho nějaká lidská činnost, kde by se mohla tahle peroxidní blondýna angažovat? Tedy kromě... Je vidět, že i u ostatních kolegů není moc oblíbená a její šikovnost hraničí s hrozícím infarktem zbylých soutěžících, zejména Honzy.

To Rosťa na mě působí jako šípková Růženka, většinu času prospí, popř. leží na gauči. Chtělo by to nějakého prince, který by naši Růženku polibkem probudil. O jednom bych věděl, ale Vladko musí vařit, prát a uklízet. Je mi ho líto, proto jsem včera přivítal úkol štábu, že se o Vladka musí starat i ostatní. Sami vařit, uklízet - to byl hlavně pro Reginu šok.

Kapucián Jiří (26.8.)





Držím palce i Vladkovi

To co vyšlo v bulvárních novinách o Honzovi, tomu jsem se nestačil divit. Prostě takový normální taťka od rodiny, který má rád alkohol, snažil se propašovat nějakou tu travku do vily /určitě se chtěl podělit s kamarádama, aby jim to utíkalo/ a občas (z)bouchne nějakou tu ženskou a ke svým dětem se pak nehlásí.

No, otázka je, zda je to pravda. To ví jen on sám a bohužel nemám možnost se ho zeptat. Pokud by se "spustil" s Reginou /jen jestli to taky není nějakej přešitej Lojza/, tak jedině dobře pro diváky, kteří na to čekají a možná, že i tv se snaží je k tomu trošku natlačit.

Ale s tvrzením bulváru, že pobyt ve vile bude pro Honzu pěkný absťák, zase tak moc nesouhlasím. Podle toho co jsem zatím viděl, nemají soutěžící s konzumací alkoholu žádné problémy, spíše naopak. Spíš bych se obával, aby se naše protialkoholní léčebny nerozrostly o 13 pacientů. Takže teď se Honza cítí ve vile, jako v ráji...

Držím palce i Vladkovi, který se snad z depky trošku oklepal, ale stejně mi ho je líto. Když jsem včera viděl, jak se jen točil kolem plotny a ostatní se baví... Jsem zvědav, jak dlouho jim to bude tolerovat.

Ovšem rekordní počet sms byl podle všeho zapříčiněn špatnou informovaností diváků, kteří využívali víkendové nabídky od T-Mobile a posílali hlasy jako o život a potom se nestačili divit, když jim nenápadně mizel až nakonec zmizel kredit na předplacených kartách. Dočetl jsem se, že Prima informovala o tom, že na SMS do soutěže se nabídka telefonního operátora nevztahuje, ale prý to Tereza neřekla moc na začátku, spíše až na konci a prý i text běžel skoro před koncem hlasování.



Kapucián Jiří (23.8.)





Rozjel se i Honza

Tak máme za sebou první týden reality show VyVolení, která už se rozjela na plné obrátky. Rozjel se i Honza, který ještě při Volbě tvrdil, jak je jeho rodina důležitá a že když ho zvolíme, žádný sex neuvidíme.

Jak je ale vidět, přítomnost tanečnice Reginy mu tak trochu zamotala hlavu a moc bych se nedivila, kdyby Honza zapomněl na svoje sliby. Při volbě také zapomněl uvést, že nemá jen dvě děti, ale rovnou pět, a že na ty zbývající jaksi "zapomíná" platit alimenty (jak uvádí jistý bulvární plátek). Kdyby tohle vyplulo na povrch dřív, možná by měl problém se do vily vůbec dostat.

Taky mě udivuje rostoucí počet hlasů. Zatímco v 1. kole byl Rosťa rád za 18 tisíc hlasů, v posledním díle dostala Monika úctyhodných 145 tisíc. Kdyby T-Mobile neupozornil, že jeho víkendová nabídka SMS zdarma se na hlasování nevztahuje, možná by se dočkala i milionu.

Uvidíme opět dnes večer, kdo na nás "vybalí" zajímavější hlášku, aby se dostal do vily a hned dal si svoje obvyklé "cigárko".

Hápová Barbora (22.8.)



Nemile mě překvapil Rosťa

Tak máme za sebou vstup do vily a řekněme si na rovinu: Bude nás to bavit!!!! Žádné soukromí, intimita na veřejnosti, myšlenkové pochody soutěžících - to bude a musí bavit každého.

Je pravda, že příjezdu soutěžících by se nevyrovnal ani příjezdu prezidenta, zdálo se mi to zbytečně přehnané, ale pokud na to má Prima peníze, proč ne?!

Nemile mě překvapil Rosťa, který ve studiu působil ostýchavě, ale zdá se, že by potřeboval trošku prostudovat i tu slušnou část českého jazyka. A ne jen výrazy typu: ty krávo, ty vole, to je m*d, hustý... Ne, ne, ten u mě trošku poklesl.

Kateřina se zdá jako budoucí vrba všech soutěžících, tichá, nenápadná. Petr ten mě opravdu překvapil svým smyslem pro organizaci, zdá se, že bude působit jako jakýsi uklidňovatel a obránce těch slabších. Honza to je takový klaun, člověk, kterého dokáže rozesmát i rostoucí tráva.

Vladko, to je zatím kapitola sama o sobě. Zdá se, že je psychicky ze všech nejslabší a pobyt ve vile nebude nic pro něj. Kdykoliv na něj byl střih, zněly věty typu: já to tu nevydržím, to je hrozný, měl jsem radost, ale teď…, nevím jestli jsem to chtěl a Katka nestíhala Vladka utěšovat. Svou roli, taky sehrál určitě střihač Primy. No uvidíme. A Regina? Ta má v hlavě místo mozku penis. A jediná písmenka, která zná je asi S. E. X. Ale dnes večer nebudu u TV určitě chybět.

Kapucián Jiří (22.8.)



Holky jsou větší intrikánky

Začínám se přiklánět k faktu, že soutěžící dokáží značným způsobem ovlivnit během přenosu počet obdržených hlasů, jako například ve středu a Petr a v úterý Kateřina. Natočení medailonků může některé soutěžící spíš zesměšnit a srazit hlasování.

Abych byl upřímný, přesně toto se mi stalo u Petra, který na mě v medailonku moc nezapůsobil, spíše naopak, ale svými rozumnými odpovědmi v bleskovém výslechu Terezy a celkovým vystupováním mě mile překvapil.

Ovšem co mě naopak nemile překvapilo, byli noví soutěžící: Honza, Robert, Igor. Vůbec si nedokážu představit ani jednoho ve vile. Sympaticky na mě moc nezapůsobil ani jeden, ale peníze asi potřebují, tak proč ne?! Jsem na ně zvědav dnes večer v přímém přenosu. Upřímně řečeno, radši bych tam viděl nějakou holku, protože ty jsou větší intrikánky než my chlapy a byla by i větší zábava, nebo ne?!

Kapucián Jiří (18. 8.)



Všiml jsem si další chyby

Četl jsem včera článek o tom, že Prima poškodila soutěžící, ale všiml jsem si ještě další chyby. Tereza při uvádění telefonního čísla pro pana Pavla vyslovila první večer číslo tak, že se z něj ztratila šestka.

Potvrdil mi to i kolega v práci, který se toho také všiml. A navíc! Jestli se nepletu, pak je nespravedlivé i to, že první soutěžící měl na příchozí hlasy více času než druhý, druhý než třetí ...

Lukáš Malý (17.8.)



Prima se poučuje z chyb

První skutečností, která mě při úterním kole VyVolených velice překvapila, byla Tereza, která trošku ubrala na rychlosti a pohybu, kterým nás doprovázela v předchozích dílech. A hned to bylo koukatelnější.

Opravdu si myslím, že její třetí výstup byl zatím nejlepší. Asi se ona a Prima poučuje z chyb, které nadrobila v prvních dílech. Jen tak dál.

Hned druhou věcí, na kterou mám pozitivní pohled jsou ona známá procenta, která byla nahrazena už jen počty hlasů, takže soutěžící i diváci do poslední chvíle netuší, jak jsou na tom s umístěním a Tereza má snadnější úlohu v počtech, nemusí už přemýšlet kolik zbude procent ze sta, když už 70% je obsazených.

Upoutávky nových soutěžících, Tomáše, Kateřiny a Petra, byly jako už tradičně ukázkou jejich dokonalých vlastností a co mě trochu vyděsilo i jejich nahých těl. A slova Petra: "chcete vidět více, volte mě" mi připadaly trošku ubohý. Ale chápu, že soutěžící musí udělat téměř cokoli pro to, aby byl zvolen a dostal se do vily, protože průměrný, normální člověk se tam těžko uchytí. Takže heslo vyvolených - buď exhibicionista a máš šanci na úspěch!

Kapucián Jiří (17.8.)





Velký boom a humbuk pro nic

Tak máme za sebou už druhý díl "báječné reality show", která nezná bratra. A výsledek? Katastrofa, nuda, trapnost, hrůůůza. No, jen aby se za chvilku nejmenovala jako show, která nemá na bratra.

S názory o "zfetované Tereze" nesouhlasím, pevně věřím, že Tereza je už v poho, ale musím říct jedno: moderování dle mého názoru nezvládá, pro mě to není zajímavé.

Možná kdyby mi bylo 14 let, byl bych unešen, ale opravdu nejsem zvědavý na šílence, který rozkymácí kameramana tak, že pak má z toho závrať i moje televize a vůbec i otázky mi připadají takové trapné (máš holku? Ne! Tak kluka???). A to gesto dvojité vé….

Ještě jednu výtku bych měl směrem k Terce. Pokud Rosťa obdrží v grafech (když už se tam tedy po oznámení moderátorky po dlouhé době ukáží) 64% hlasů, Barbora 5% hlasů, tak proboha, jaké bude asi překvapení pro diváky, že Pavel bude mít 31% hlasů? 64 plus 5 plus 31 rovná se 100%, ne? To snad dokáže spočítat i žák základní školy! Na druhou stranu mi přišlo sympatické na konci a překvapilo mě v konečném grafu, že výsledky byly v počtech hlasů a ne v procentech, takže tam je jakýsi náznak překvapení. A také si myslím, že nemá cenu ukazovat pohyb grafu každých 5 minut, protože těch SMS zas tak moc není.



A co noví soutěžící? Bude to opět to samé dokola, nic moc, také si myslím, že by nebylo od věci věnovat novým soutěžícím více prostoru a ne 90% vysílacího času těm, o kterých je za noc a den prakticky rozhodnuto.

Myslím si, že nevydržím sledovat každý den tuto reality noshow. Nepřipadá mi vůbec zajímavá a začátek je zdlouhavý, opravdu bude zajímavá konfrontace až bude vybráno všech 13 soutěžících a bude se něco dít. Divím se lidem, kteří posílají SMSky. Kdyby Prima dala aspoň nějakou protihodnotu v podobě aspoň kuchařky Prima vařečka…Prostě velký boom a humbuk pro nic.

Jiří Kapucián (16.8.)





Nova má šanci poučit se z chyb Primy

Asi je trochu předčasné hodnotit VyVolené teď, když jsou ještě na začátku. Daleko zajímavější a mnohem důležitější hodnocení bude až to závěrečné, kdy se bude porovnávat jejich úspěšnost s úspěšností nováckého Velkého Bratra.

Říká se, že kdo začne vysílat dřív, získá víc diváků a vyhraje. Opak je pravdou.

Nova má skvělou šanci poučit se z chyb Primy a vychytat poslední mouchy. A stejně, jako byli v neděli diváci zvědaví na start VyVolených, usednou i za několik týdnů znovu k obrazovkám a podívají se, jaké bude mít Leoš Mareš gesto ke startování a ukončování hlasování...

Navíc, start VyVolených je opravdu hodně pomalý a pochybuji, že se vydržím donekonečna dívat na nové a nové trojice možných adeptů do vily. A abych pro někoho z nich zvednul sluchátko a utratil 6 korun, to mě asi Tereza Pergnerová nepřesvědčí. U jiné reality show - Česko hledá SuperStar - mě moc nezaujaly úvodní konkurzy, to hlavní nás čekalo až po několika měsících ve finálových večerech.

Podobné to bude i tady, první měsíce asi budou trochu nudné, poslední týdny soutěže ale budou stát za to. A tam se až ukáže kvalita moderátorů, kameramanů, režie a vlastně všech, kteří se podílí na vysílání. Jinak z moderátorů mě po prvním dílu asi nejvíce překvapil Vlasta Korec, jeho vstup z režie byl příjemný. Trochu mě zklamalo, že jsem se nedozvěděl víc z pravidel, ale Agatha Christie nám taky nikdy dopředu neřekla, co nás čeká. Nezbývá nám tedy nic jiného, než se příjemně těšit na to, co se bude dít...



Martin Sedláček (15.8.)



Dám pořadu druhou šanci

Naprosto jasným zklamáním, které dokáže show Primy spolehlivě zabít, je sázka na Terezu Pergnerovou. Ostatní moderátoři nestojí za komentář. Působili ve srovnaní s Terezou mnohem civilizovaněji. Ovšem až další díly ukáží, co v nich opravdu je.

Volba hlavního moderátora mě nemile překvapila na samém počátku, protože ač se jedná o "kontroverzní" pořad (jak je nám široké mase diváků neustále vtloukáno do hlavy), nemyslím si, že by se v hlavním vysílacím čase měla objevovat tahle extroska dočasně vytažená z bahna.

Od dob Esa u ní, jak nám včera spolehlivě dokázala, nenastal vůbec žádný profesní posun. Zřejmě ji někdo zapomněl vysvětlit, že cílová skupina pro kterou pořad moderuje, se poněkud liší od pořadu, který ji živil před lety na Nově.

Je bohužel vidět, že se dotyčná moderátorka pohybovala celá ta léta v jakémsi vzduchoprázdnu mimo realitu, protože i její slovník a divoká gesta zamrzla v období dávno minulém.

Co se týče pravidel soutěže, myslím, že diváci si zaslouží důkladnější zasvěcení.

Možná si to Prima chystá jako naplň do dalších dílů, ale i o tom nás moderátoři mohli informovat, když už je jich na diváka tolik. Za celou dobu úvodního dílu nebyl představen systém, jakým bude ze tří kandidátů vybrán ten jeden, co získá právo na vstup do vily.

Jistě, bude to ten s nejvyšším počtem hlasu, ale hlasovat můžeme do kdy? Kolik hlasů z jednoho telefonu? Kdy bude hlasovaní ukončeno? Kdy se dozvíme výsledek? Toto jsem se dočetla náznakem až dnes ve vašem článku na iDNES.

Zkrátka po včerejším díle jsem víc než na rozpacích. Dnes dám tomuto pořadu

ještě druhou šanci, ale druhá bude z mého pohledu zároveň poslední. Alespoň

do té doby, než se v "super vile se super lidičkama" skutečne začne něco

dít.

Jana Varnerová (15.8.)



Zvědavost mi nedá

Po tom, co jsem včera shlédl v oněch 20 minutách, mě to spíš odradilo, než přirazilo do křesla. Už jen myšlenka, že se snad měsíc (!?) se bude vybírat mezi soutěžícími (buď přiteplený chlap, jehož kamarád mluví o neodolatelném sexy úsměvu. Či "neodolatelný dřevorubec" nebo blondýnky, které bych měl i já problém od sebe rozeznat) mě to připadá "umělý".

Rozhodně pro mě není zajímavý měsíc v kuse, každý den poslouchat řeči soutěžících, které nás mají přesvědčit o jejich pracovitosti, spolehlivosti, vtipnosti a čistotě spodního prádla, popřípadě kvalitě kalhotek za 150 kč jedné ze soutěžících.

Nejradši bych si počkal měsíc a pak znovu zapnul TV Prima a tajně doufal, že na mě nebude z obrazovky skákat šílená Tereza se svým neodolatelným gestem 2x V, ale zvědavost mi nedá shlédnout upoutávky soutěžících. Ale popravdě řečeno, poslání SMS mi za to nestojí.

Co k pravidlům? Obecně mi připadají prostá, jednoduchá - prostě normální život. Ale mít kameru na WC mi připadá trošku ujetý. Ještě, že kamery a naše TV nejsou vybaveny čichovými čidly…

Vila mi připadá hodně prostorná a moderní na to, aby se tam zabavilo (nebo zabilo?) 13 lidí. K hodnocení moderátorů je ještě příliš brzy. Bouček je klasika, který nezklame, Kubelková a Korec mi připadají taky v pohodě. Jen doufám, proboha, že ta Pergnerová se srovná...



Jiří Kapucián (15.8.)





Kubelková a Korec překvapili

Musím říci, že mě žánr reality show docela zajímá a líbí se mi. Měla jsem možnost pár reality show sledovat, hlavně v USA. Pořadem, který mě v této kategorii nejvíce zajímá a je podle mě vzorem pro ostatní, je pořad „Survivor“ – „Kdo přežije“.

Takže, můj dojem na „Vovolené“ – nic moc... Od prvního dílu bych čekala něco jiného. Je fajn ukázat interiér vily i technické zázemí, ale první díl by podle mě měl být delší – rozhodně by měl víc upřesnit pravidla a měl by představit kandidáty víc něž jen pohledem na ně, jak se pár vteřin vlní v tanečním rytmu.

Moderátoři: Styl Terezy Pergnerové byl OK v Esu, ale do Vyvolených mi nesedl. Má to přece být pořad pro dospělejší publikum, které není zvědavé na rozmáchlé Tereziny pohyby nebo afektovanou mluvu.

Velmi mě překvapila Iva Kubelková a Vlasta Korec. Kubelková velmi příjemným hlasem a vystupováním a tím, že se nedala strhnout mírně teenagerovským chováním Libora Boučka. Korec také zaujal velmi klidným vyjadřováním. Myslím, že ve Vyvolených bude dost vypjatých situací a moderátoři by měli jen komentovat či uvádět dění a ne se chovat, jakoby byli jedněmi z účastníků. Je mi ale jasné, že se moderátoři ještě mohou „vyvíjet“ – nechám se překvapit!

Štěpa Vnučková (15.8.)



Pergnerová působila svěže

Na Vyvolené jsem se velmi těšila. Ale první díl byl pro mne nečekaným zklamáním. První výtka patří výběru 39 soutěžících. Reklamy slibovaly "člověka od vedle, který by klidně mohl být naším sousedem". Ať jsem se dívala, jak jsem se dívala, viděla jsem jen vyumělkované, sobě podobné lidi.

Svalnatí muži, kteří si jezdili páskem mezi nohama, nebo přinejmenším striptýz jen předstírali. Ženy většinou vyzývavě tancující a dávající na odiv svá ňadra. Jen pár lidí vypadalo rozumně a inteligentně zajímavě.



Při prezentaci prvních tří soutěžících mne šokoval tesař Pavel Vaněk. Jediné co mi v hlavě utkvělo jsou jeho blond vlasy, dmoucí se svaly, modré slipy a motorová pila. Věta "Chci do vily, protože jak vidíte umím přetnout všechno." už byla trochu moc.



Co se týče moderátorů, Tereza Pergnerová na mne působila svěže. Vypadala pohodově a energicky. Eso jsem nikdy nesledovala, ale její výkon ve Vyvolených se mi zdá adekvátní. Spíš Iva Kubelková byla nepřirozená a zakřiknutá. Ale i tak je na ní hezký pohled a za jisté se časem otrká. Vtipkování i vystupování Libora Boučka bylo v pořádku. Celkově na mne moderátoři působili velmi příjemně.



Určitě se budu dívat i na další díly Vyvolených. A budu doufat, že z na první pohled tragických soutěžících se vyklubou zajímaví, osobití lidé, které budu ráda šmírovat.



Markéta Vavrová (15.8.)

