Čtenáři iDNES.cz rozhodli: nejkrásnějším párem je Zach s přítelkyní

"To je dobrý! Hezký úspěch," řekl iDNES.cz po oznámení výsledků pětadvacetiletý Martin Zach.

Sám připouští, že kromě čirých sympatií mohl o výsledcích rozhodovat i osud, který ho v roce 2009 po vítězství na soutěži Muž roku potkal. Coby čerstvý držitel ocenění pro nejkrásnějšího muže České republiky se tehdy pustil do skoků na vodních lyžích, které mu navždy změnily život. Zranil se a ochrnul.

VIDEO: Budu chodit, věří ochrnutý Muž roku Martin Zach Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Nyní jsou to téměř dva roky, co dochází na rehabilitace. Dolními končetinami hýbat nemůže, v rukou ale má daleko více síly a svalstvo prý reaguje dobře. "Posílil jsem ho, je to lepší," přiznává.

"Teď jsem byl tři týdny v Parapleti, ale jsem už doma, uvidím, co dál. Chci se soustředit hlavně na školu, kterou jsem na rok přerušil," doplňuje Zach, který se vrací na Masarykovu univerzitu v Brně, kde hodlá pokračovat ve sportovních studiích.

Neméně silný je i Zachův průběh seznámení s jeho nynější přítelkyní, studentkou Nikolou Hrubou. Pověstná jiskra přeskočila v rehabilitačním centru v Kladrubech, v němž pracuje maminka Nikoly, která byla Martinovou terapeutkou.

O výsledcích ankety rozhodlo téměř 10 tisíc hlasujících čtenářů iDNES.cz, přesněji 9 640.

Eliška Bučková a Václav Noid Bárta jsou párem teprve několik týdnů, v anketě jim přesto patří třetí místo.

Za Zachem a Hrubou (1416) skončili na druhém místě hokejista Jaromír Jágr s Innou Puhajkovou (1319), třetí jsou muzikant Václav Noid Bárta a Eliška Bučková (1014).

Opačný konec tabulky okupují modelka Petra Faltýnová a Simon Štekl (12), moderátorka Gábina Partyšová s manželem Josefem Koktou (16) a Zdeněk Podhůrský s přítelkyní Ilonou (39).