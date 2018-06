ČT odmítla Savku i s Oldřichem Novým

"Chápal bych to, kdyby však v programu naopak dvě vystoupení nepřibyla," řekl iDNES Savka. V neděli večer si totiž dramaturgie ČT přizvala do programu Vladimíra Hrona a Ondřeje Havelku. Přitom ani jeden z nich turné s ostatními nejel. "Televize si samozřejmě může vybírat koho chce," uznává zklamaný Savka, který měl, tak jako při celé republikovém turné, zakončit swingovou písní Oldřicha Nového Hm, ach ty jsi úžasná.

"Podle reakcí lidí na náměstích soudím, že celá řada z nich si přišla poslechnout právě Savku," uvedl pro iDNES pořadatel koncertního turné Janis Sidovský. "Museli jsme respektovat dramaturgii České televize, ale myslím, že je škoda, že Savka jako jediný v televizi chyběl. Tím spíš, že nezpíval sám za sebe, svůj repertoár, ale úžasnou píseň Oldřicha Nového," řekl Sidovský.

"Každá televize se v případě přímého přenosu koncertu, jehož je koproducentem, stará o jeho dramaturgii. Je to naprosto standardní postup. Tak tomu bylo i v případě ČT a Koncertu pro hrdiny. Jeho televizní verze byla kratší a jiná než zájezdová, kterou Sidovsky Management organizoval v různých městech ČR. V dramaturgii nedělního televizního koncertu byl větší prostor pro mluvené slovo a vzpomínky pamětníků. Ne všichni umělci se proto samozřejmě mohli do televizní verze dostat, o čemž účinkující i koproducenti od začátku věděli. To však neznamená, že by se pan Savka neměl v budoucnu na obrazovce ČT objevit. Vždyť například Aneta Langerová vystupovala v ČT již několikrát," řekl iDNES mluvčí ČT Martin Krafl.

Sklíčený Savka si namísto svého vystoupení naplánoval roli diváka a zamířil do Malé sportovní haly na Pražské Výstaviště, podívat se na kolegy z druhé řady soutěže Česko hledá SuperStar. Nepotěšili ho ani diváci televize Nova. "Vypadla Zańková, které jsem od začátku hodně fandil," řekl iDNES. Nakonec ho ještě dorazila prohra českého hokejového týmu s Ruskem.