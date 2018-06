Csákové padla do oka Regina

FOTOGRAFIE ZDE

VyVolení do poslední chvíle netušili, že tento týden se nevyřazuje. Když se to dozvěděli, byl důvod k radosti.

Vladko, Katka, Monika a Emil dostali po dvou hlasech, Regina, Rosťa a překvapivě i Jindřich jeden hlas. Protože Vladko měl imunitu, rozhodoval o vítězi právě on. Zvolil Katku. Koho jiného, když měl na výběr ještě Emila a Moniku, které nemusí.

Co vedlo Reginu k tomu, aby označila Rosťu, o kterém ještě nedávno ironicky tvrdila, že je to mimino, nikdo netuší. Naopak Saša nepřekvapil a dal Moniku, která se nemohla rozhodnout mezi ním a Rosťou, a tak označila někoho třetího - Jindru. Asi proto, že je jí rozumově asi nejblíž.

Překvapená byla i Ilona Csáková, protože také musela zvolit svého oblíbence. Po zaváhání označila Reginu, prý proto, že se také zabývá ezoterikou a prostě jí "padla do oka".

V noční show Ilona prozradila, že kromě Reginy fandí Vladkovi. Jinak ale mluvila dost nerozhodně a nepřesvědčivě. Vypadalo to, že o VyVolených skoro nic neví, a na otázky Libora Boučka odpovídala dost nejistě a neurčitě.

V rekapitulaci jsme viděli budíček VyVolených Vendulou Svobodovou. Saša si ji spletl s Reginou a když zjistil, že to není ona, nýbrž Vendula, vypadlo z něj jen: "Jeee, dobrý den..." Po snídani, kterou připravila právě Vendula, přišel i její manžel, skladatel Karel Svoboda. Bylo vidět, že všichni si užívají pohodovou atmosféru.

Pak si VyVolení, ale i diváci, užili. Na programu byly dívčí zápasy v čokoládě. Vladko s Michalem se vžili do role socialistických moderátorů a vtipně celé "mistrovství světa" komentovali. Vítězkou se stala Regina alias Nikita Chruščevská ze SSSR a poslední skončila paradoxně "nejsilnější" hráčka Wendy (Xena).

Vrcholem sestřihu byla hra na erotickou linku. Zase exceloval Vladko, který si tím možná tak trošku vybil erotické napětí, které (jak přiznal) se v něm hromadí, ale docela překvapil i Rosťa svými pohotovými hláškami. Erotický podtext přiměl kluky, aby nadhodili Wendy, že by měla držet dietu. Ta nakonec souhlasila s tím, že Vladko jí bude pomáhat s jídelníčkem. A co bude motivací? Když Wendy prohraje (tedy dietu nebude dodržovat), bude se sprchovat nahá. Naopak když se jí hubnutí zdaří, ve sprše uvidíme nahého Vladka. Máme se tedy tak jako tak na co těšit...

P.S.: V upoutávce Na VyVolené už druhý den Prima změnila text z původního... reality show, která nezná bratra, na nové...reality show, která už nemá bratra. Dost sebevědomé! Co kdyby se ještě ukázalo, že Bratr je vlastně Otesánek?

