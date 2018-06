Csáková zpívala před porodem naposledy, přítel ji odměnil růžemi

Jejím posledním veřejným vystoupením byla akce Tanec s Českou televizí uspořádaná na Poštovním dvoře v Karlových Varech v rámci programu letošního 44. ročníku filmového festivalu. Černé brýle proměnily Csákovou v Lauru a spustily hity oblíbené kapely Laura a její tygři, ve které zpěvačka už jen hostuje.

Při zpívání se těhotná Csáková chvílemi chytala za bříško, bylo vidět, že se musí zvlášť při vysokých tónech trochu přemáhat. "Zpívání je skvělé, jen je to už hůř udýchatelné. A jak pracuju s bránicí, bolí mě od toho břicho," přiznává zpěvačka.

Publikum bylo ale z jejího výkonu nadšené. Do tance se pod pódiem dala i moderátorka Ester Janečková nebo bratr spisovatele Michala Viewegha Josef Viewegh.

Koncertu přihlížela i Ester Janečková s kolegy

Odměnou jí byl potlesk fanoušků, uznání maminky a sestry Veroniky a především puget růží, který po jejích dvou neteřích poslal na jeviště přítel a budoucí otec miminka Radek Voneš. Do Varů ji z Prahy přivezl a po koncertu si ji zase odvezl. "Radek je velmi pozorný muž, pořád mě obdarovává velkýma kytkama," prozrazuje zpěvačka.

Do porodu jí zbývají dva měsíce a zatím se cítí skvěle. Přibrala patnáct kilo a s úsměvem říká, že to na dvacet ještě určitě dotáhne. Na porod se připravuje cvičením pro těhotné, o alternativním způsobu ovšem neuvažuje. "Nic takového nechci, když to bude nesnesitelné, možná si nechám dát epidural. Všechno je ale zatím v pořádku a tak nějak podvědomě cítím, že to bude v pořádku až do konce," říká nastávající maminka.

Zatím nepřemýšlí ani o tom, kde přivede své první dítě na svět. Záleží prý na tom, jestli bude zrovna v Brně, kde bydlí její přítel, nebo v Praze. Do práce pak spěchat nebude. "Nemám žádné závazky, mateřství si chci rozhodně aspoň chvíli užít," uzavírá Csáková.