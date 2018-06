Csáková zazpívá ve vile VyVolených

"Pro sociology, psychoanalytiky nebo terapeuty je to výborný studijní materiál. A gratis. Dokonce by to mohli ve školách dávat za domácí úkol," míní zpěvačka.

"Analyzovat situace musí být zajímavé. A mohla by to být studie velmi rozvětvená. Kromě soutěžících je možné sledovat i názory lidí, kteří pořad sledují, nebo naopak - jakého jsou věkového průměru, z jakých sociálních vrstev, jakého vzdělání nebo povolání. Pojala bych to třeba jako námět pro diplomovou práci."

Csáková nesouhlasí s tím, že se někteří její kolegové na reality show nedívají z důvodu plytkosti a hlouposti soutěžících. „Tvrdím, že všichni nejsou hloupí. A pak - reality show má být co nejkontroverznější, nejnaturálnější a nejhustější, jak se říká, proto tam jsou takoví lidé, jací tam jsou,“ říká zpěvačka.

Csáková se také domnívá, že se z lidí prostřednictvím reality show dělají ještě větší voyeuři, než jsou. „Začalo to bulvárem, nahlížením do soukromí. My dospělí na to máme jistý názor a můžeme mít nadhled, ale co mladší generace, která se tím strašně ovlivní? Soustředí se už jen na řešení cizích životů a přestanou řešit sami sebe. Reality show podle mne odpoutávají člověka od toho, aby se do sebe uměl zahloubat, přemýšlet o sobě, být samostatným. Určitě mají a budou mít velký vliv na většinu mladých lidí. Začala SuperStar, pokračuje to těmihle reality show. Příští rok přijdou další reality show, chystá se nová SuperStar... My teď pojedeme pořád jen v reality show. Bude tady takový syndrom voyeurství,“ uvedla Ilona Csáková.

Zpěvačka už nyní chystá velkou oslavu svých narozenin. V pražském Lucerna Music Baru je oslaví koncertem, na kterém bude hrát swingový orchestr Zatrest band a zazpívají například její kamarádi Martin Pošta nebo Laďa Kerndl. „Pětatřicet mi bude sice až prvního října, ale to mám taky hodně nabitý den. Jdu za svědka mým přátelům, kteří mi vedou fanklub a seznámili se jeho prostřednictvím. Mimo to vystupuju na koncertu Kapka naděje pro osazenstvo vily VyVolených,“ prozrazuje.

