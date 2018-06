Csáková: první noc bez syna, zato u Gottových

Zpěvačka prožívá šťastné období, po boku partnera a po narození syna jí nic nechybí. Přesto si ráda zavzpomíná na minulost a staré dobré časy strávené s letitou kamarádkou Ivanou Gottovou. Pracovní výlet do Prahy proto využila k milé návštěvě. Myšlenkami ovšem byla u syna, kterého svěřila na hlídání babičce, partnerově matce.



"Do Prahy jsem přijela už v pátek, abych si Ivanky a taky Karla trochu užila. V sobotu jsem totiž musela být na zkouškách před přímým přenosem. Seděli jsme společně u dobrého vína dlouho do noci a já u nich i přespala. A jejich holčičky? S těmi jsem hrála pexeso a musím říct, že jsou jedním slovem rozkošné. Kdepak, dohromady s mým Daníkem je dávat nebudeme, to by z nás byly kuplířky," říká se smíchem Csáková.



"Charlotka a Nelinka jí říkají teta Ilu a mají ji moc rády, jsme totiž pravidelně ve spojení přes skype a děti si navzájem ukazujeme. Vidět se ale po čase přímo u nás bylo moc fajn," dodává Gottová.



V Hudebním divadle v Karlíně už byl i životní partner Ilony Csákové. Přijel do Prahy pendolinem, aby po večírku, který strávila zpěvačka opět ve společnosti Gottových a také Zlaty Adamovské a Marty Jandové, sedl za volant a svou milou odvezl zpátky domů. Ne nadarmo o něm Csáková mluví jako o své životní výhře.

Pracovních nabídek má i na mateřské dostatek. "Kupodivu se na mne nezapomnělo." Před vystoupením na předávání televizních cen měla ale trému. "Je to doba, co jsem nestála na pódiu, nervozita byla způsobená asi tím. Ale já mám trému před každým vystoupením. Navíc je těžké se najednou přehodit z té mateřské, na jevišti jsem prostě maminka. Honza Bendig byl suverénní, když jsem se ho ptala, jestli má před živým zpíváním trému, odpověděl, že ne a že už se hrozně těší. Na mladého a nezaběhnutého kluka je moc fajn a zvládl to skvěle. Jsem ráda i za ten výběr písničky, to se taky povedlo," uzavírá Csáková.

Neobvyklých párů na předávání cen Anno vystoupilo víc. Známí interpreti se spojili s nováčky z pěvecké soutěže Česko Slovenská SuperStar. V páru s vítězem pěvecké show Martinem Chodúrem se představil někdejší porotce Ondřej Hejma.

Ceny ovládl seriál Ulice, který se stal pořadem roku a herci z tohoto televizního pořadu získali ocenění Muž a Žena roku.

VIDEO: Nova rozdávala divácké ceny Anno 2010 Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Nejoblíbenějším filmem roku je podle televizních diváků vinařská komedie 2Bobule. Zvláštní cenu získal Karel Gott, který prohlásil, že to tentokrát trochu čekal. Celkové výsledky ankety najdete ZDE.