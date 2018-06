Csáková podstoupila liposukci a hledá chlapa

"Genetika je nemilosrdná a já se díky ní s kily potýkám prakticky celý život. K tomu mám profesi, při které je člověk často před kamerou a obrazovka, bohužel, ještě opticky zvětšuje. A tak se preventivně snažím stále něco se sebou dělat. Absolvovala jsem zatím šest sezení, dělali mi pas a vnitřní stehna," nebojí se přiznat šestatřicetiletá Ilona, která je bojem se svou váhou proslulá.

"Úbytky zaznamenávám postupně, určitě to jsou už nejméně tři, možná čtyři centimetry. Ale jen tak to zase není. Stejně se k tomu musím omezovat v jídle. Kdybych se nedržela, tak nevím," přiznává na rovinu zpěvačka, která s mluvením na toto téma nemá žádný problém. Naopak. Ilona to stejně kyprým ženám doporučuje. Metoda zbavování se tuků ultrazvukem je prý totiž absolutně bezbolestná a k ženskému tělu šetrná. "Nenese tolik rizik jako běžná liposukce jehlou a tuk se do těla nevrací," říká.

Už teď jsou na ní výsledky vidět, ale prý by centimetry měly jít dolů ještě víc. "Jsem na to zvědavá, usmívá se. Od zákroku se dokonce snaží opravdu kvalitně a zdravě stravovat, omezuje příjem sacharidů a tuků. "Pro krásu se musí trpět," odůvodňuje si.

Svým zhubnutím zpěvačka a bývalá porotkyně soutěže Česko hledá SuperStar prý zahajuje novou životní etapu. Plánuje zakoupit si vlastní byt, touží nalézt muže, který by ji miloval a v budoucnu s ní založil rodinu, chce se od teď také věnovat víc sobě než jenom své kariéře. Doposud tomu bylo naopak a bohužel teď začala zjišťovat, že ne vždy ji úspěch na poli pracovním dokáže skutečně udělat šťastnou i v životě soukromém.