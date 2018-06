Csáková není těhotná, ale ráda by byla

Příliš ji to ale netěšilo, raději by prý miminko čekala. "Biologické hodiny mi už pár roků bijí na poplach, a tak bych klidně brala opak," nechala se slyšet v pražské restauraci Kozička. Důkaz, že má k dětem blízko, projevila i tím, že za kmotřičku své desky Ilona Csáková 2008 zvolila dceru své kamarádky Ivany Macháčkové a Karla Gotta Charlotte Ellu.



CD Ilony Csákové pokřtila malá Charlottka Gottová

Ta všem přítomným bez uzardění předvedla otcovské geny a zazpívala nejoblíbenější písničku z tátova repertoáru Kávu si osladím. Maminka Ivana, která za dva měsíce porodí Gottovi další dítě, se právem domnívá, že z ní jednou bude také zpěvačka.

Mimochodem, které jiné dítě by si z kabelky tety Ilony vybralo namísto rtěnky, zrcátka nebo mobilu master cédéčka?



Charlotte Ella s maminkou Ivanou a tetou Ilonou

"Byla jsem jednu neděli u Gottových na obědě a Charlottka se mi podívala do kabelky, kde jsem měla zrovna master svého cédéčka. Pustila ho do přehrávače, vzala si Karlův zlatý mikrofon a začala si pobrukovat mé písničky. Úplně mě to dostalo a bylo jasné, že nikdo jiný desku pokřtít nemůže," vyprávěla se smíchem Csáková.