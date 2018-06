Csáková: Někteří zpěváci mají až příliš sebevědomí

Jakou vyzváněcí melodii máte nastavenou v mobilu?

Není to žádná stažená písnička, ta melodie byla už v meníčku mobilu. Taková pěkná, akční, několik bohatě zaranžovaných taktů, spíš v nižších polohách, žádné vysoké nepříjemné tóny. Je pravda, že si to vždycky hodně dlouho vybírám.

Co posloucháte v autě?

Teď nic, čekám na nové a v tom provizorním nemám CD přehrávač. Nejsem ve skutečnosti moc aktivní posluchač muziky, jen když doma třeba uklízím nebo si tak vegetím. Většinou si pouštím hudbu podle momentálního rozpoložení: když jsem veselá, tak je to soulová zpěvačka Chaka Khan, Ella Fitzgeraldová, Anastacia... Když jsem melancholičtější, pouštím si scénickou hudbu, miluju soundtracky, nejvíc z filmu Blade Runner, nebo Vangelise či Pata Methenyho, což je jazzový kytarista, který má báječný orchestrálky. A když mám romantickou, dám si Vivaldiho.

Kdybyste chtěla dát někomu jako dárek cédéčko s dvanácti písničkami, které máte nejradši, co by na něm bylo?

Chcete jména? Autory? To nemůžete, mám na jména špatnou paměť. Ale asi bych to kombinovala ze soundtracků, jmen, o nichž jsem mluvila - a taky by tam byla nějaká relaxační hudba.

Byla jste na Madonně?

Ne, nestíhala jsem. Podívám se na DVD, až vyjde, ta show určitě stála za to. Ale do těch top dvanáct bych ji nedala.

Je podle vás dobrá zpěvačka?

Vy myslíte, že jako když jsem v porotě SuperStar, můžu hodnotit...

No samozřejmě. Nemůžete?

No můžu. Podívejte, pro mě je měřítko Ella, Aretha Franklinová, Anastacia. Tam Madonna jako zpěvačka nezapadá. Ale trendově to má opravdu profesionálně vychytané.

Je mezi současnými zpěváky někdo, koho byste jako porotkyně nepustila v konkurzech dál? Ježišmarjá. A nemusím jmenovat, že ne? K superstar nepatří jen hlas, ale taky osobnost, charizma - a v showbyznysu jsou samozřejmě lidé, a já nebudu konkrétní, nezlobte se, kteří splňují až to druhé.

Tak já se na pár jmen zeptám. Helena Zeťová. Tu byste pustili?

Ano, určitě ano.

Lucie Vondráčková. Martin Maxa.

(dlouho přemýšlí) Myslím, že by prošli do semifinále. A pak už nezáleží na porotě, ale na lidech.

Je nějaká hudba, která podle vás nemá se zpěvem nic společného?

Moc nerozumím r-n-b a rapu.

Hvězdná pěchota je výborná

Dokázala byste mě naučit zpívat, když vám řeknu, že to neumím, respektive že mě rodiče odmalička prosili, ať to radši nezkouším?

Hlasivky jsou pouhý sval, který se dá dobře opracovat a potřebuje jen trénink. Všichni v sobě máme mnoho zábran a bloků, které si neseme z dětství, to jsou třeba ti rodiče, jak jste o nich mluvila. Druhá otázka je, zda máte hudební sluch, jste schopná intonovat, zda máte rytmické cítění. V tom pak spočívá talent.

Jste si jistá, že ho poznáte, hned jak otevřu pusu? Nemůže být schovaný?

To nevím. Potřebovala bych víc času, abych poznala, co ve vás je.

A v SuperStar takového člověka rovnou odstřelíte. Může se to stát, ne?

Samozřejmě. Tréma dokáže vzít přes padesát procent výkonu. Jenže tohle je reality show. Rychlá hra. Není čas čekat, až se člověk vypracuje. Jste-li dítě štěstěny a máte v danou chvíli všechno, co je potřeba, jste král.

Na druhé straně se hlásí i tací, u nichž se ptám: Kde, proboha, nechali soudnost?

Když ode mě režisérka chtěla nějaký bonmot k Hvězdné pěchotě, řekla jsem, že i velké sebevědomí a žádný talent může vést k prvenství. V tomto případě v pěchotě. Někteří mají celý mrakodrap sebevědomí: přijdou, ztrapní se a i to jim stojí za tu minutu slávy.

Kdo vám nejvíc vyrazil dech?

Chlapec, který napodoboval Karla Gotta. Přišla jsem pak za ním a omlouvala se, že jsem se smála až přespříliš, a zároveň jsem mu poděkovala, že mi rozesmál nejen srdce, ale i bránici a oči a že mi vlastně prodloužil život.

A co on na to?

Byl naprosto v pohodě a říkal: Už teď jsem slavnej. Už o mně dneska píšou v Blesku.

Nemyslíte, že je Hvězdná pěchota zlomyslný počin?

Myslím, že je to výborný počin. Českého člověka strašně zajímá, kdo se ztrapní, jak vypadá. Máme to v povaze. Je to výborná show.

Máte už mezi adepty svůj tip na vítěze?

Mám. Pět.



Vypozorovala jste, co všichni nejčastěji volí za písničky?

Nejčastěji zpívají Sambu v dešti, Kláru od Chinaski, Teď královnou jsem já a Dvě malá křídla - v češtině nebo v angličtině, v ní proto, že je zpěvnější a melodičtější. Někteří na nás zkoušeli i písničky, které neznáme - nemůžeme přece znát všechny písničky na světě. V takovém případě jsme si pak ale nemohli být jistí, zda intonují správně. Proto jsme si v takových případech zvolili jako dešifrovací metodu klasickou lidovku, to je spolehlivé vodítko.

Pustila jste někoho dál jenom ze soucitu?

Ano. A naopak, asi ve dvou případech jsem zpětně zalitovala, že jsme byli zbytečně přísní.

Poznala jste se někdy v někom, kdo přišel na konkurz?

Ne. Možná bych se byla poznala v Anetě, protože taky koukala tak zádumčivě. Ale moc dobře znám tu trému. První větší "ofiko" vystoupení bylo na střední škole, kdy jsem s kamarádkou zpívala na akci Společnosti přátel žehu, ale největší stres si pamatuju, když jsem měla poprvé zpívat s Laurou a jejími tygry, bylo to na nějaké malé scéně v Brně. Musela jsem si před vystoupením dát dvě becherovky a motaly se mi pak nohy.

Ve snu jsem zpívala se Stingem

Do jaké míry je v showbyznysu potřeba talent - a do jaké známosti, dobré kontakty?

... a taky správní lidé kolem, kteří jen nevyužijí vašeho momentu slávy a pak vás neodhodí. Je to padesát na padesát. Padesát talent, padesát ten zbytek. Anetu například dobře koučuje její bratr.

Zatímco Vlasta Horváth tak trochu vymizel...

To neumím posoudit, nejsem klasický konzument a nesleduju jeho dráhu. Myslím, že pokud se někdo o svoji hvězdu zajímá, tak si ji najde. Pro něj maká, funguje a je vidět.

Kdybyste mi měla říct největší klad SuperStar, co by to bylo?

Zaprvé, je to show pro diváky. Zadruhé, mladý člověk dostane šanci, kterou by třeba nikdy nedostal.

Je někdo, s kým byste si chtěla zazpívat, jen jste neměla a nejspíš ani nebudete mít šanci?

Tak třeba se Stingem. Šanci jsem dostala - ve snu. Ukrutná scéna. Přijela jsem na jeho koncert a měla mu dělat "křoví". Neuměla jsem nic. Říkal: Všechno zvládneme, všechno se naučíš. Večer měl být koncert a šlo se rovnou na zvukovou zkoušku. Probudila jsem se dost zpocená.

DOTAZNÍK

1. Který český zpěvák má nejhezčí hlas?

To se nedá jednoznačně říct, je jich víc. Bárta, Kolář, Kubišová, Špinarová...

2. Posloucháte ráda desku někoho, kdo nemá ideální hlas?

Ne, to mě irituje. Jedinou faleš, kterou jsem ochotná poslouchat, je lidová romská hudba.

3. Kdo ze SuperStar na vás za dva ročníky nejvíce zapůsobil?

Martina Balogová. Ne osobností, ale pěvecky.

4. Kterou písničku nemůžete poslední dobou vyhnat z hlavy?

Jsou to písničky z muzikálu Kleopatra, který právě nacvičuju.

5. Která vás zaručeně dojme?

Ill Wind z filmu Cotton Club.