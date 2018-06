Csáková nechtěla v dětství sukýnku, ale kopačky

"Co se týče sportu, nepadla jsem daleko od stromu. Ale to už je strašně dávno. Já už vlastně teď ani nevím, jak to na fotbalovém hřišti vypadá. Myslím, že tam jsou dvě brány a zelená tráva. Viďte." zamyslela se Csáková.

V podstatě prý měla v dětství štěstí, že v baráku, kde zamlada bydlela, bylo víc kluků než holek. "Když jsem si s někým chtěla hrát, musela jsem se kamarádit s kluky, takže jsem prostě vyrůstala v klučicí partě," konstatovala Ilona.

Zpěvačka je dodnes kalhotový typ. Ani v současnosti nijak neholduje sukním. "Mám radši sportovnější oblečení, a proto mi přijdou kalhoty pohodlnější a praktičtější," podotkla Ilona.

Od nošení sukní ji prý svého času značně odrazovalo někdejší koncertování se skupinou Laura. "Při koncertech i při natáčení jsem na sobě neustále mívala minisukni a chlapi mě doslova očumovali. Naivně si mysleli, že když mám černé brýle, tak jim snad nevidím do očí. Ale já jsem vždycky dobře věděla, kam koukají," pousmála se Csáková mnohoznačně.