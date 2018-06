Csáková: Mým favoritem je Jankovič

Soutěž Česko hledá SuperStar považuje za Mladou píseň v novém kabátě, za níž ovšem podle ní stojí velký byznys.

"Kdybych řekla, že SuperStar není v pořádku nebo že ji odsuzuji, popřela bych ve své podstatě sama sebe. Působí na mě však dojmem, že nejde ani tak o lidi, kteří se jí účastní, jako o peníze, kvůli kterým byl celý projekt vymyšlen. To je jediné negativum, které na tom shledávám," říká Csáková.

V soutěži Mladá píseň tenkrát zažila první příkoří. Do krajského kola sice postoupila, ale dál už ji porota nepustila. Argumentovala jejím věkem. "Slyšela jsem jen, že jsem šikovná, mám ještě všechno před sebou, a tak mi nemá co uniknout. Ale později jsem se dozvěděla různé zákulisní věci, kvůli kterým jsem neměla šanci postoupit. A to bylo zklamání," vzpomíná zpěvačka, jež před svou kariérou absolvovala nespočet různých podobných soutěží.

"Jezdila jsem na různé Porty a podobně, byly to opravdu vtipné začátky. Byla to vlastně taková předkola SuperStar, akorát že to člověku tak nervalo duši z těla. Ale já myslím, že ten, kdo se SuperStar účastní, posune se v těch kolech dál, pochopí, co se s ním děje, a navíc bude trpělivý, by to mohl ustát. Rozhodně je to velká zkouška ohněm," tvrdí.

Zpěvačka už má svého favorita

Druhou řadu soutěže sice zatím nesleduje tak pečlivě jako první, kdy byli všichni zvědaví, o co jde. Pár dílů však zběžně zhlédla. Někdy je jí soutěžících líto, jindy se nestačí divit, kdo si troufl se do soutěže přihlásit. "Občas si říkám, kde se v těch lidech bere tolik sebevědomí a drzosti, že se tam předvádějí, a ještě se navážejí do poroty, která je nějakým způsobem hodnotí."

Loni fandila Martině Balogové a Anetě Langerové, líbily se jí jejich zajímavé hlasy. I tentokrát má ve finále svého favorita. Je jím Filip Jankovič. "Filip je můj kamarád, takže ať chci, nebo nechci, pochopitelně mu spontánně držím pěsti. Pamatuju si, že mi minulý rok v listopadu, kdy se chystal do soutěže, předváděl, jak zpívá, a ptal se mě na pár věcí kolem techniky zpívání. Sice je původně tanečník, ale musím uznat, že je také velmi zdatný zpěvák. Přála bych mu vítězství, je to velmi příjemný a šikovný kluk. Doufám, že zůstane stále tak skromný a příjemný a že ho to nesemele."

A co říká Ilona Csáková Anetě Langerové? "Úspěch se dal čekat, je to skvělá zpěvačka. Spousta lidí řeší její postoj, že se separuje od jistých věcí a jiným je nakloněná. Já ji absolutně neodsuzuji a nekritizuji, naopak ji chápu. Je mladá a je v pozici jisté rebelky. Pakliže to je její postoj a opravdu to tak upřímně cítí, ať si za tím stojí. Člověk se vyvíjí a každý má nárok na to měnit názory a postoje. To je ale vždycky tak - někomu se zavděčíte, druhý vás odsoudí," říká zpěvačka.