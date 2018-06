Csáková: kila se jí zabydlují v hrudní oblasti

(Po rozkliknutí získáte větší formát snímku)

Tereza Maxová je profesionálka a pózuje tak, že se i fotograf na večírku cítí jako Mario Testino. Paráda. Klára Nademlýnská, jejíž kolekce modelka již dlouho propaguje, může být spokojená - Tereza je prodá. Tomuto modelu se dá vytknout pramálo, snad mi jen materiálově nesedí ta bílá kabelka. Jinak úžasná je košile zasunutá elegantně do kalhot s vyšším pasem, které se zase vrací.

Ilona Csáková vypadá v poslední době velmi dobře. Kila se jí stěhují po těle a zabydlují se téměř výhradně v hrudní oblasti, což nikdy není na škodu. Zázrak? Můžeme tomu tak říkat. Červená zaujme a to, co je pod ní, ještě víc, takže už není nutné si s oblečením příliš lámat hlavu. Teď je na řadě takové to "Čekání na Gotta", až nabídne duet.

Vsadím se, že o Kateřině Brožové fantazírují už spolužáci ze školky její dcery, a to i s tatínky. Kateřina je prostě taková Stiflerova máma, ale jako chytrá horákyně si vybírá spíš starší a movitější partnery než mlaďochy a zajíčky. Těm zase dává přednost Lucie Bílá a obě přitom vlastní stejné kozačky se zvířecím vzorem. Takže co to říká? Že drahé boty mají rády všechny.

