Csáková: Jsem neustálá dietářka

Co má na talíři ze všeho nejraději? "V této chvíli se těším na cokoli - na jakýkoli pokrm, který se hezky tváří. Jídlo je pro mě magické slovo, které obsahuje všechny nejblaženější rozkoše. Ale samozřejmě vím, co můžu, protože jsem musela z jídelníčku vyselektovat kalorické bomby. A když o tom tak mluvíme, už teď začínám slintat jako Pavlovovi psi!" zasmála se Ilona.



K zpěvaččině životnímu stylu patří i tělesný pohyb a udržování pružného těla. "Vždycky jsem si o sobě myslela, že jsem ošklivé káčátko - samá ruka, samá noha. A víc jsem se věnovala sportu, než sukním a frizurám. Dělala jsem atletiku a hrála fotbal. Teď se přiznám, že jsem dlouho zanedbávala "fitko", hlavně kickbox, který mě hrozně baví. Ale už mě proto několikrát atakovala moje trenérka a to už bych se musela stydět, abych jí tento týden nezavolala. Já když se toho pustím, tak jsem opravdu důsledná cvičenka. Nejlepší jsou na tom endorfiny. Když se začnou uvolňovat, má člověk pocit, že je na vrcholu blaha," tvrdí zpěvačka.



Trému prý mívá Ilona vždycky. "Nevěřím, že někdo, kdo vystupuje - ať už kdekoli -, nemá trému. A pokud tak tomu je, pak je takový člověk přírodní úkaz. Všichni z branže mají lehkou trému: ze začátku vystoupení bývá velká, postupně opadne. Mně osobně buší srdíčko, potí se dlaně... Obdivuju všechny lidi, kteří jsou ochotni jít s kůží na trh. Je to psychicky vyčerpávající a oceňuji jejich odvahu. Například když jdou zazpívat do pořadu DO-RE-MI či Carusošou," řekla zpěvačka.





Ilona Csáková na tiskové konferenci k muzikálu Kleopatra.