Csáková je v těhotenství plná emocí. Chvíli se směje, chvíli pláče

Csáková je ve čtvrtém měsíci a její první vytoužený potomek se jí narodí v říjnu. Je v těžké pohodě, jak říká, ale hormony s ní dělají divy. "Jiný stav - nový stav. Jsem bezedná, plná různých emocí, mám euforické stavy spojené s pocity obrovského štěstí a dojetí na druhé straně. Je to zkrátka nový rozměr. Muziku dělám od šestnácti let, a jak jsem zjistila, takovou škálu emočního rozpoložení dokážou vyvolat jen hormony," říká s úsměvem šťastná zpěvačka.

V klubu Óčko se rozloučila s muzikálem, v němž měla původně hrát. Její lékař jí účinkování v něm nedoporučil. "Měla jsem individuální nácviky, ale čekala jsem na vyjádření lékaře. Doporučil mi klid, jsem přece jen prvorodička. Moje zdraví a zdraví mého dítěte je prvotní."

Jestli čeká holčičku, nebo chlapečka, budoucí maminka zatím neví, ale rozhodně to prý vědět chce. Zatím brousí po internetu a sbírá informace o péči o miminko nebo si telefonuje se svou nejlepší kamarádkou a dnes již zkušenou maminkou Ivanou Gottovou. Manželka Karla Gotta byla také jedna z prvních, kdo se o jejím těhotenství dozvěděli. "Měla obrovskou radost. Zatím mi dává takové rady, co jíst a co nejíst, aby mi bylo dobře, a tak podobně. Na ty další je ještě čas," míní Csáková.

Na party dorazila v doprovodu producenta muzikálu Pavla Holého a poslechla si s trochou lítosti ukázku z muzikálu v podání Sisy Sklovské, Martiny Pártlové, Jiřího Zonygy nebo Leška Semelky. Radost jí ale udělal diamant, který dostaly všechny tři představitelky hlavní role od společnosti, jež měla na party přehlídku svých šperků. Romana Jákl Vítová věnovala nastávající mamince praktické dárky v podobě dětských lahviček Avent. Partner Csákové a otec dítěte Radek Voneš na večírku chyběl, zamilovaný pár totiž stále vede partnerství na dálku, Ilona žije v Praze, Radek v Brně. Otázku toho, kde nakonec společně zakotví, ovšem stále intenzivně řeší.