Cruzová tráví čas raději s internetem

Britskému magazínu OK se přiznala, že ji velmi těší prostřednictvím počítače komunikovat s přáteli a rodinou, která žije v Evropě. Podobně strávené večery jí prý přinášejí daleko větší požitek než setkávání s bohatými a slavnými.

"Nikdy jsem si nezvykla na hollywoodský život. Vlastně tu vůbec společensky nežiji. Občas zajdu na nějakou premiéru, ale večírky nejsou nic pro mě. Nezajímají mě," uvedla herečka.

"Sama se ale vůbec necítím. Jsem hodně zaměstnaná a příliš unavená, takže děkuji Bohu za internet. Je mojí spásou a potěšením," konstatovala bývalá přítelkyně hollywoodského krasavce Toma Cruise a dodala, že považuje internet za mnohem lepší dorozumívací prostředek než například telefon.

"Člověk tu může strávit více času, aniž by mu začalo hořet ucho. Setkávám se na internetu se všemi svými kamarády. Napíšeme si toho mnohem více, než bychom si za stejnou dobu řekli do telefonu. Je to opravdu příjemnější způsob komunikace. Člověk se na chatu a v mailu také daleko více otevře a napíše spoustu důvěrností, které by nikdy nevyslovil, ani do telefonu," tvrdí Cruzová.