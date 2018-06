Cruzová si dopřeje nahá mužská těla

"Kamarádky z rodného Španělska a vlastně ani ty, co mám tady v USA, jsem pohromadě neviděla dobrých pět let. Teď to alespoň můžeme všechno dohnat," prozradila s úsměvem hvězda filmu Vanilkové nebe.



Podle Penélope nebude mít na večírek přístup ani její partner čtyřicetiletý Tom Cruise. "Bude se muset pro jednou smířit s tím, že dám přednost svým kamarádkám. Těším se na úžasnou dámskou jízdu," vzkázala herečka.



S Tomem pak narozeniny hodlá oslavit jen večeří nebo menší párty pro rodinu. "S kamarádkami to chci rozjet ve velkém stylu. Pro Toma a rodinu připravím spíše asi něco menšího. Buď navštívíme nějakou restauraci a nebo uděláme zahradní slavnost, jako pravidelně," nechala se slyšet Cruzová.



Na co se z celé oslavy těší nejvíce, herečka ale odmítla prozradit. Filmovou hvězdu a její kamarádky nicméně čeká mimo jiných radostí a vyprávění o tom, co za poslední léta prožily, také několik vystoupení profesionálních tanečníků. "Jde vlastně o go-go tanečníky, takže si kromě jejich tance určitě vychutnáme také jejich nahá těla. I personál bude složen čistě z mužů. Navíc svlečených do půli těla," prozradila jedna ze španělských kamarádek hollywoodské filmové hvězdy, která již na akci obdržela pozvánku.

