Cruzová: Se Salmou bych si to hned rozdala

"Táhne se to s námi už od začátku roku. Ale musím přiznat, že Salma je opravdu kus a být jen trošku víc na holky, ráda bych si to s ní rozdala."



Spekulace o lesbickém vztahu Salmy a Penélope se objevily v médiích poprvé letos v únoru, kdy se během propagace nového filmu v Mexiku prezentovaly jako lesbické partnerky.



Cruzová dokonce svoji kolegyni několikrát plácla po zadku a hladila ji během tiskové konference. Ani jedna z hereček pak spekulace o svém více než přátelském vztahu nepotvrdila ani nevyvrátila.



"Čapla jsem ji za zadek, aby se věci někam hnuly. Byla to nudná tiskovka," řekla Cruzová časopisu National Enquirer.

"Bylo to vtipné. Všichni nás hned označili za lesbičky a bylo jim úplně jedno, že mám za sebou vztahy s muži. A od té doby se bavím tím, jak o mně píší, že jsem na holky," říká s úsměvem Penélope, která má za sebou vztah s Tomem Cruisem nebo Matthewem McConaugheyem. Se Salmou se potkala poprvé v roce 1999.

Penélope také dříve přiznala, že se jí před kamerou nejlépe líbalo s Charlize Theronovou ve filmu Hlava v oblacích.